Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб высказался о чемпионате мира 2026 года.

– А какая из команд разочаровала больше всего?

– Больше всего разочаровала Германия. Их внутренний чемпионат – один из лучших, всегда входит в топ-5, но они уже третий раз подряд не могут дойти до четвертьфинала на чемпионатах мира. Значит, не всё так просто и легко. Ну и Нидерланды тоже. Многие думали, что они как минимум до четвертьфинала дойдут, а уже вылетели.

– Кого вы назовете «темной лошадкой» турнира? Кто вас приятно удивил на ЧМ-2026?

– Марокко – очень неплохая команда. Они и на прошлом чемпионате дошли до полуфинала, и на этом продолжают удивлять. Есть ещё норвежцы, которые выглядят довольно неплохо. Также мне очень понравились японцы. Они играли в дисциплинированный футбол, придерживались четкой тактики 3-4-3 и прекрасно в ней чувствовали себя. Все футболисты быстрые, техничные. Жаль, что японцы вылетели от Бразилии на 90+6-й минуте, но я бы их точно отметил.