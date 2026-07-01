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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Чемпионат мира
01 июля 2026, 20:02 |
968
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»

Тренер – о ЧМ-2026

01 июля 2026, 20:02 |
968
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Известный украинский тренер Юрий Вернидуб высказался о чемпионате мира 2026 года.

– А какая из команд разочаровала больше всего?

– Больше всего разочаровала Германия. Их внутренний чемпионат – один из лучших, всегда входит в топ-5, но они уже третий раз подряд не могут дойти до четвертьфинала на чемпионатах мира. Значит, не всё так просто и легко. Ну и Нидерланды тоже. Многие думали, что они как минимум до четвертьфинала дойдут, а уже вылетели.

– Кого вы назовете «темной лошадкой» турнира? Кто вас приятно удивил на ЧМ-2026?

– Марокко – очень неплохая команда. Они и на прошлом чемпионате дошли до полуфинала, и на этом продолжают удивлять. Есть ещё норвежцы, которые выглядят довольно неплохо. Также мне очень понравились японцы. Они играли в дисциплинированный футбол, придерживались четкой тактики 3-4-3 и прекрасно в ней чувствовали себя. Все футболисты быстрые, техничные. Жаль, что японцы вылетели от Бразилии на 90+6-й минуте, но я бы их точно отметил.

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Юрий Вернидуб ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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