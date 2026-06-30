Юрий Вернидуб предсказал, какие сборные выйдут в 1/8 финала ЧМ-2026
Специалист не верит в африканцев
Известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб дал свой прогноз на 1/16 финала Чемпионата мира-2026.
По мнению специалиста, в 1/8 финала останется лишь одна африканская команда.
– Ваши прогнозы на победителей в парах плей-офф. Кот-д'Ивуар – Норвегия?
– Буду болеть за норвежцев.
– Франция – Швеция?
– Мой выбор – Франция.
– Мексика – Эквадор?
– Две непростые команды, но мексиканцы выиграли все свои матчи в группе, ни разу не пропустив в свои ворота. К тому же турнир проходит у них дома. Поэтому я поставлю на Мексику.
– Англия – ДР Конго?
– Однозначно Англия.
– Бельгия – Сенегал?
– Интересная пара. Но я отдам предпочтение европейцам.
– США – Босния и Герцеговина?
– США выглядят более сильной командой, поэтому должны пройти дальше.
– Испания – Австрия?
– Испания.
– Португалия – Хорватия?
– Португалия.
– Швейцария – Алжир?
– Равные команды. Мы зимой на сборах играли с чемпионом Алжира, там выступали четыре или пять игроков национальной сборной, и могу сказать, что это очень неплохая команда. Но всё же поставлю на швейцарцев.
– Австралия – Египет?
– Австралия.
– Аргентина – Кабо-Верде?
– Аргентина.
– Колумбия – Гана?
– Думаю, Колумбия победит.
ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В первом раунде плей-офф уже выбыли Южная Африка, Япония и Германия. Дальше прошли Канада, Бразилия и Парагвай. Матчи 1/16 будут проходить до 4 июля.
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