Юрий Вернидуб предсказал, какие сборные выйдут в 1/8 финала ЧМ-2026

Известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб дал свой прогноз на 1/16 финала Чемпионата мира-2026.

По мнению специалиста, в 1/8 финала останется лишь одна африканская команда.

– Ваши прогнозы на победителей в парах плей-офф. Кот-д'Ивуар – Норвегия?

– Буду болеть за норвежцев.

– Франция – Швеция?

– Мой выбор – Франция.

– Мексика – Эквадор?

– Две непростые команды, но мексиканцы выиграли все свои матчи в группе, ни разу не пропустив в свои ворота. К тому же турнир проходит у них дома. Поэтому я поставлю на Мексику.

– Англия – ДР Конго?

– Однозначно Англия.

– Бельгия – Сенегал?

– Интересная пара. Но я отдам предпочтение европейцам.

– США – Босния и Герцеговина?

– США выглядят более сильной командой, поэтому должны пройти дальше.

– Испания – Австрия?

– Испания.

– Португалия – Хорватия?

– Португалия.

– Швейцария – Алжир?

– Равные команды. Мы зимой на сборах играли с чемпионом Алжира, там выступали четыре или пять игроков национальной сборной, и могу сказать, что это очень неплохая команда. Но всё же поставлю на швейцарцев.

– Австралия – Египет?

– Австралия.

– Аргентина – Кабо-Верде?

– Аргентина.

– Колумбия – Гана?

– Думаю, Колумбия победит.