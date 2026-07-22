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  4. Франция и Германия готовят заявку на проведение ЧМ-2038 или ЧМ-2042
Чемпионат мира
22 июля 2026, 21:49 |
82
0

Франция и Германия готовят заявку на проведение ЧМ-2038 или ЧМ-2042

ЧМ-2038 или ЧМ-2042 могут пройти в европейских странах

22 июля 2026, 21:49 |
82
0
Франция и Германия готовят заявку на проведение ЧМ-2038 или ЧМ-2042
Getty Images/Global Images Ukraine
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Пока болельщики яростно ломают копья по поводу 48 или 64 сборных на чемпионатах мира, ведущие футбольные державы готовят заявки на проведение мундиалей из расчета 64 участников.

Конкурентом заявке США на чемпионат 2038 года будет предложение о совместном мундиале от Франции и Германии в тот же период или в 2042 году. Учитывая, что места на турнирах 2030 и 2034 годов уже распределены, два европейских гранда готовятся к проведению следующего доступного чемпионата.

Предложенное расширение до 64 команд делает совместное проведение чемпионата все более реалистичным вариантом, и сейчас совместная заявка набирает обороты.

По теме:
США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038
Франция хочет принять Евро-2036 или ЧМ-2038
Руслан Полищук Источник
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