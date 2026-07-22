Франция и Германия готовят заявку на проведение ЧМ-2038 или ЧМ-2042
ЧМ-2038 или ЧМ-2042 могут пройти в европейских странах
Пока болельщики яростно ломают копья по поводу 48 или 64 сборных на чемпионатах мира, ведущие футбольные державы готовят заявки на проведение мундиалей из расчета 64 участников.
Конкурентом заявке США на чемпионат 2038 года будет предложение о совместном мундиале от Франции и Германии в тот же период или в 2042 году. Учитывая, что места на турнирах 2030 и 2034 годов уже распределены, два европейских гранда готовятся к проведению следующего доступного чемпионата.
Предложенное расширение до 64 команд делает совместное проведение чемпионата все более реалистичным вариантом, и сейчас совместная заявка набирает обороты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы
«Рома» намерена продать украинца за 20 миллионов евро