Франция и Германия готовят заявку на проведение ЧМ-2038 или ЧМ-2042

Пока болельщики яростно ломают копья по поводу 48 или 64 сборных на чемпионатах мира, ведущие футбольные державы готовят заявки на проведение мундиалей из расчета 64 участников.

Конкурентом заявке США на чемпионат 2038 года будет предложение о совместном мундиале от Франции и Германии в тот же период или в 2042 году. Учитывая, что места на турнирах 2030 и 2034 годов уже распределены, два европейских гранда готовятся к проведению следующего доступного чемпионата.

Предложенное расширение до 64 команд делает совместное проведение чемпионата все более реалистичным вариантом, и сейчас совместная заявка набирает обороты.