США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038
США хотят провести еще один чемпионат мира
Соединенные Штаты изучают возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года, на котором ФИФА может протестировать увеличение количества участников до 64.
«У нас уже построены стадионы. В отличие от других стран-хозяев, которым нужно потратить десятки миллиардов, наши затраты составят всего несколько миллиардов», – заявил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.
Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке проходит с рекордным количеством участников (48).
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