США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038

Соединенные Штаты изучают возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года, на котором ФИФА может протестировать увеличение количества участников до 64.

«У нас уже построены стадионы. В отличие от других стран-хозяев, которым нужно потратить десятки миллиардов, наши затраты составят всего несколько миллиардов», – заявил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке проходит с рекордным количеством участников (48).