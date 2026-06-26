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  4. США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038
Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:21 |
467
3

США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038

США хотят провести еще один чемпионат мира

26 июня 2026, 23:21 |
467
3 Comments
США готовы принять 64 сборные на ЧМ-2038
FIFA
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Соединенные Штаты изучают возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года, на котором ФИФА может протестировать увеличение количества участников до 64.

«У нас уже построены стадионы. В отличие от других стран-хозяев, которым нужно потратить десятки миллиардов, наши затраты составят всего несколько миллиардов», – заявил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

Чемпионат мира 2026 года в Северной Америке проходит с рекордным количеством участников (48).

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Руслан Полищук Источник: BBC
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Фіфа може й розширити... Тоді нейтральні вболівальники груповий турнір майже не дивитимуться...
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+2
Тоді треба, щоб у плейоф виходили усі треті місця і половина четвертих. І розігрувати одразу три перших місця, щоб побільше чемпіонів було
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0
Ну раз на 12 років тобто кожний третій мундіаль в США це варіант. Для такої кількості як зараз, ще й із сусідами, це дуже добре. Та й якщо так часто то і там точно сокер стане якщо не першим то другим видом спорту. От якби кожен мундіаль чи кожен другий там - це б був перебор. Взагалі так собі подумав як 32 роки мундіаль був поза США.
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0
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