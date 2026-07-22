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Лига Европы
22 июля 2026, 21:45 |
317
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Тренер ПАОКа: «Возможно, это будет нашим преимуществом»

Алессио Лиши пообщался со СМИ перед матчем против «Динамо»

22 июля 2026, 21:45 |
317
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Тренер ПАОКа: «Возможно, это будет нашим преимуществом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Лиши
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Главный тренер ПАОКа Алессио Лиши поделился ожиданиями от матча второго тура квалификации Лиги Европы против киевского «Динамо».

– О том, что тренер «Динамо» заявил, что из-за многочисленных изменений непросто анализировать ПАОК.

– Они знают наших игроков, у нас есть известные футболисты, поэтому они имеют представление о команде. Возможно, это будет нашим преимуществом, но ПАОК – очень известный клуб.

– О состоянии новичков, в частности Элустондо.

– Все игроки готовы сыграть завтра. Кто-то готов больше, кто-то меньше. Элустондо готов выйти на поле.

– О том, каким он хочет видеть ПАОК в матче.

– Я хочу увидеть ПАОК, который будет конкурентоспособным, который будет оставаться сосредоточенным все 90 минут. Команду, за игрой которой болельщики ПАОКа будут любить наблюдать.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и ПАОКом состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Gazzetta.gr
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Комментарии 1
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Таке враження, що у тренера ПАОК, якщо судити по першій фразі про відомий клуб, є комплекс неповноцінності, меньшовартості. Безумовно найвідоміші клуби Греції це Олімпіакос і Панатінаікос. Тому вся ця риторика - цікава історія. Якщо брати історію відомих гравців, то це виключно Тайсон. Всі інші не настільки відомі на широкий загал. Можливо ще новачок Еустондо.
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