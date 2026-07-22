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Лига конференций
22 июля 2026, 20:50 |
416
0

Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Полесье – Копенгаген

Матч 2-го раунда квалификации начнется 23 июля в 21:00 по Киеву

22 июля 2026, 20:50 |
416
0
Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Полесье – Копенгаген
ФК Полесье
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В четверг, 23 июля, состоится матч «Полесья» (Украина) и «Копенгагена» (Дания) во втором раунде отбора в Лигу конференций 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встретятся команды в словацком городе Кошице на «Košická Futbalová Aréna». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«Полесье» и «Копенгаген» впервые в своей истории встретятся на футбольном поле. Ответный матч пройдет 30 июля.

Победитель этой пары выйдет в следующий этап, где сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана.

Полесье – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Полесье – Копенгаген
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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