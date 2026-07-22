Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Полесье – Копенгаген
Матч 2-го раунда квалификации начнется 23 июля в 21:00 по Киеву
В четверг, 23 июля, состоится матч «Полесья» (Украина) и «Копенгагена» (Дания) во втором раунде отбора в Лигу конференций 2026/27.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встретятся команды в словацком городе Кошице на «Košická Futbalová Aréna». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
«Полесье» и «Копенгаген» впервые в своей истории встретятся на футбольном поле. Ответный матч пройдет 30 июля.
Победитель этой пары выйдет в следующий этап, где сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана.
Полесье – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец продолжит играть за сборную
«Рома» намерена продать украинца за 20 миллионов евро