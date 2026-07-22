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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:35 | Обновлено 22 июля 2026, 19:37
221
0

БАРТУЛОВИЧ: «Мы все заинтересованы в том, чтобы еще усилить команду»

Тренер «Харькова» оценил готовность команды к сезону

22 июля 2026, 19:35 | Обновлено 22 июля 2026, 19:37
221
0
БАРТУЛОВИЧ: «Мы все заинтересованы в том, чтобы еще усилить команду»
Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович поделился впечатлениями от игры в спарринге с «Шальке» (0:2), оценил уровень подготовки игроков и рассказал об интеграции новичков.

– Давайте начнем с сегодняшнего матча. С «Шальке» было много положительных моментов. Давайте сначала о них.

– Очень качественный соперник, очень хорошая атмосфера. Для нас, перед стартом чемпионата, это очень хороший спарринг. Важно было почувствовать, каково это – играть перед болельщиками. Было достаточно хороших моментов в этом матче, но качественный соперник сразу наказывает за ошибки. Мы допустили ошибку – и пропустили гол. Конечно, после этого ребятам стало немного тяжелее. Потом у соперника вышли свежие игроки, а мы фактически играли одним составом все 90 минут. В любом случае, это был очень полезный спарринг для нас, потому что он показал, куда нужно двигаться и к чему стремиться.

– Младен, знаете, после этих матчей много разговоров о безвыигрышной серии. Но футбольный клуб «Харьков» мог выбрать и значительно более слабых соперников. Вы ведь сделали ставку на сильных оппонентов и опыт, правильно?

– Конечно. Перед сборами мы сознательно выбирали качественных соперников. У нас очень молодая команда, и нам нужно набираться опыта именно в таких матчах. Считаю, что все наши игроки за эти сборы получили огромный опыт.

– До начала чемпионата остается чуть меньше двух недель. Насколько команда сейчас готова к новому сезону?

– Считаю, что мы очень хорошо подготовились физически. У нас еще есть время, чтобы наиграть некоторые игровые моменты до первого тура с «Вересом». Думаю, будем готовы на 100 процентов, чтобы побеждать в каждом матче.

– Три новичка провели с командой все сборы. Насколько они уже интегрированы – не только физически, но и ментально?

– С каждым матчем они все лучше вписываются в нашу игровую модель. Я уже говорил: они качественные игроки и точно нам помогут, они это докажут в чемпионате.

– Много разговоров о новичках. Стоит ли ожидать еще усиления до старта сезона?

– Конечно, клуб работает в этом направлении. Мы все заинтересованы в том, чтобы еще усилить команду.

– Сейчас команда возвращается в Украину и получит несколько выходных. Какой план на завершающий этап подготовки?

– Ребята получат несколько дней отдыха. А уже с воскресенья начнем подготовку к матчу с «Вересом» и перейдем на стандартный недельный цикл.

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Младен Бартулович Харьков Шальке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи
Иван Чирко Источник: ФК Харьков
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