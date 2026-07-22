АНТОНЕНКО: Главное, чтобы на стадионе выполнили все запланированные работы

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко поделился ожиданиями от следующего сезона и прокомментировал обновление газона на домашнем стадионе.

– Первые семь туров «Оболонь» проведет на выезде. Насколько это является минусом для команды?

– Конечно, наш стадион и поддержка родных болельщиков всегда были для нас преимуществом. Но ничего страшного – первые матчи проведем на выезде. Самое главное, чтобы на стадионе выполнили все запланированные работы. Большая благодарность президенту клуба Александру Слободяну, который решился на этот шаг. Это требует немалых финансовых затрат, и команда искренне благодарна ему за это.

– В первом туре «Оболонь» сыграет с «Эпицентром». Есть ли у вас уже полная информация об этой команде?

– Конечно, мы следим за этой командой. Уже имеем определенную информацию о сопернике и отрабатываем отдельные моменты, которые могут пригодиться в игре с ним. Но удастся ли реализовать все задуманное, покажет только матч.

– Президент клуба уже определил задачу перед командой на новый сезон?

– Александр Вячеславович всегда максималист, и мы его в этом поддерживаем. Делать сейчас заявления о первом, втором или третьем месте не стоит. Но мы настраиваемся на каждый матч и будем выходить на поле только с одной целью – победить.

– Каковы ваши ожидания от украинского футбола в новом сезоне?

– Дай Бог, чтобы как можно скорее закончилась эта проклятая война. Уверен, украинский футбол выйдет на новый уровень.