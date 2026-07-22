Мадонна и Бибер рассорились из-за шоу в финале ЧМ

Чемпионат мира по футболу завершился с размахом, и не только на поле. ФИФА устроила мегашоу в перерыве финала ЧМ и затянула его на 28 минут вместо 15.

Между звездами концерта, Мадонной и Джастином Бибером, возникла напряженность из-за их «разных подходов» к выступлению. «Ни один из них не хочет уйти с чувством, что играл вторую скрипку», – сообщил один из источников.

Бибер настаивал на обычном безопасном выступлении, поп-дива требовала потрясающего зрелища.

Источники утверждали, что присутствие Мадонны за кулисами было просто властным: «Если ракурс камеры был недостаточно удачным или световой эффект был неверным хотя бы на долю секунды, она останавливала репетицию и заставляла всех переделывать».

Несмотря на предполагаемую вражду, Мадонна и Бибер в итоге остались верны себе и показали достойные выступления в своем историческом шоу в перерыве матча.