ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026
В перерыве матча Испании и Аргентины на Метлайф-стэдиум выступили суперзвезды
19 июля проходит финальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.
После первого тайма, который завершился со счетом 0:0, прошло большое шоу с участием суперзвезд.
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На Метлайф-стэдиум выступили Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер, а также Шакира.
Мадонна выехала на поле вместе с легендарными бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Бибер появился со своим выступлением после того, как легендарный Тед Лассо (актер – Джейсон Судейкис) произвел его замену.
После суперперфоманса Шакиры также выступила детская группа PS22 Chorus.
Перерыв между таймами финала Испании и Аргентины продлился 27 минут.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей большого шоу!
ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026
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