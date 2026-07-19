19 июля проходит финальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

После первого тайма, который завершился со счетом 0:0, прошло большое шоу с участием суперзвезд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На Метлайф-стэдиум выступили Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер, а также Шакира.

Мадонна выехала на поле вместе с легендарными бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Бибер появился со своим выступлением после того, как легендарный Тед Лассо (актер – Джейсон Судейкис) произвел его замену.

После суперперфоманса Шакиры также выступила детская группа PS22 Chorus.

Перерыв между таймами финала Испании и Аргентины продлился 27 минут.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей большого шоу!

ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026