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Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:43 | Обновлено 19 июля 2026, 23:52
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ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026

В перерыве матча Испании и Аргентины на Метлайф-стэдиум выступили суперзвезды

19 июля 2026, 23:43 | Обновлено 19 июля 2026, 23:52
700
0
ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира
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19 июля проходит финальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

После первого тайма, который завершился со счетом 0:0, прошло большое шоу с участием суперзвезд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На Метлайф-стэдиум выступили Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер, а также Шакира.

Мадонна выехала на поле вместе с легендарными бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Бибер появился со своим выступлением после того, как легендарный Тед Лассо (актер – Джейсон Судейкис) произвел его замену.

После суперперфоманса Шакиры также выступила детская группа PS22 Chorus.

Перерыв между таймами финала Испании и Аргентины продлился 27 минут.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей большого шоу!

ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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