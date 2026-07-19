ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026
Смотрите фотогалерею церемония закрытия мундиаля перед финалом Испания – Аргентина
19 июля на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде стартовал финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.
Перед стартом поединка состоялась церемония закрытия мундиаля, участие в которой приняло большое количество мировых звезд.
На Метлайф-стэдиум выступили Пост Мэлоун (Post Malone), Робби Уильямс, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Дженнифер Хадсон, IShowSpeed и Том Круз.
Всемирно известные ринг-анонсеры Майкл и Брюс Баффер перед стартовым свистком открыли поединок.
Трофей чемпионата мира на поле вынесли Карлос Алькарас, Андрес Иньеста, актриса Чон Хоен и Марио Кемпес.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии закрытия ЧМ-2026!
ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026
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