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  4. ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 22:32 |
1250
0

ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026

Смотрите фотогалерею церемония закрытия мундиаля перед финалом Испания – Аргентина

19 июля 2026, 22:32 |
1250
0
ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде стартовал финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

Перед стартом поединка состоялась церемония закрытия мундиаля, участие в которой приняло большое количество мировых звезд.

На Метлайф-стэдиум выступили Пост Мэлоун (Post Malone), Робби Уильямс, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Дженнифер Хадсон, IShowSpeed и Том Круз.

Всемирно известные ринг-анонсеры Майкл и Брюс Баффер перед стартовым свистком открыли поединок.

Трофей чемпионата мира на поле вынесли Карлос Алькарас, Андрес Иньеста, актриса Чон Хоен и Марио Кемпес.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии закрытия ЧМ-2026!

ФОТО. Том Круз, IShowSpeed и другие: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026

tom-kruz-ishowspeed-i-drugie-kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-chm-2026
tom-kruz-ishowspeed-i-drugie-kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-chm-2026-foto-1
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tom-kruz-ishowspeed-i-drugie-kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-chm-2026-foto-3
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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