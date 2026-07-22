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  4. Игорь КОСТЮК: «Вся команда ПАОК достойна того, чтобы о них говорить»
Лига Европы
22 июля 2026, 18:40 |
119
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Игорь КОСТЮК: «Вся команда ПАОК достойна того, чтобы о них говорить»

Наставник «Динамо» оценил силу соперника

22 июля 2026, 18:40 |
119
1 Comments
Игорь КОСТЮК: «Вся команда ПАОК достойна того, чтобы о них говорить»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк накануне первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа ответил на вопросы о футболистах команды соперника.

– Кого, кроме Тайсона, можете выделить из игроков ПАОКа как лидеров этого коллектива?

– Конечно, там есть игроки, которые заслуживают уважения. Там вся команда достойна, чтобы о них говорить. Персонально кого-то выделять не буду, но скажу, что эти игроки индивидуально очень сильны.

Мы это разбираем и сделаем все для того, чтобы нейтрализовать их сильные качества и команда не сыграла в свой футбол, – сказал Костюк.

Первая, номинально домашняя для «Динамо» игра пройдет завтра, 23 июля, в польском Люблине. Начало – в 20:00.

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Руслан Полищук Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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Ну зрозуміло, це не ДК, якому не здолати цей барєр.
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це хто запитання ставив, де і для кого?
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