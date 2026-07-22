Игорь КОСТЮК: «Вся команда ПАОК достойна того, чтобы о них говорить»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк накануне первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа ответил на вопросы о футболистах команды соперника.

– Кого, кроме Тайсона, можете выделить из игроков ПАОКа как лидеров этого коллектива?

– Конечно, там есть игроки, которые заслуживают уважения. Там вся команда достойна, чтобы о них говорить. Персонально кого-то выделять не буду, но скажу, что эти игроки индивидуально очень сильны.

Мы это разбираем и сделаем все для того, чтобы нейтрализовать их сильные качества и команда не сыграла в свой футбол, – сказал Костюк.

Первая, номинально домашняя для «Динамо» игра пройдет завтра, 23 июля, в польском Люблине. Начало – в 20:00.