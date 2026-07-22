Черноморец планирует подписать форварда, забившего четыре гола за два матча

Одесский «Черноморец» продолжает активную подготовку к новому сезону после того, как команда Романа Григорчука завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата Украины.

В конце прошлой недели «моряки» провели два товарищеских матча, в которых одержали две победы – над винницкой «Нивой» (2:1) и одесским «Реалом Формой» (2:0).

Все голы в составе одесской команды забил форвард житомирского «Полесья» Джери Йока, которого планирует арендовать «Черноморец» перед стартом нового сезона.

Форвард из Конго перебрался в чемпионат Украины в июле 2024 года и присоединился ко второй команде «волков». В прошлом сезоне легионер провел 22 матча во Второй лиге и забил 14 голов.

Контракт Джерри с житомирским клубом заканчивается в июне 2028 года. В активе форварда три игры в футболке первой команды «Полесья».