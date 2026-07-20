Бенефис игрока на просмотре. Черноморец в спарринге переиграл Реал Фарму
Оба гола в матче забил форвард, который является потенциальным новичком
Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 12:00 встречались Черноморец Одесса и Реал Фарма Одесса (2:0).
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Игра прошла в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф. Матч состоял из двух таймов по 40 минут.
В этом тренировочном матче выступали футболисты Черноморца, которые не играли 18 июля в спарринге с Нивой Винница (2:1) или провели на поле мало времени.
Оба гола в ворота Реал Фармы, как и днем ранее, забил нападающий, находящийся на просмотре в Черноморце. На 11-й минуте он отличился точным ударом головой после подачи Никиты Степового (1:0). А в начале второй половины игры поразил ворота соперника с острого угла (2:0).
Одесский Черноморец под руководством Романа Григорчука занял второе место в Первой лиге, повысился в классе и будет выступать в УПЛ.
Команда Реал Фарма выступала во Второй лиге, но в следующем сезоне будет играть среди любителей. Эту команду 6 июля возглавил известный экс-игрок Иван Гецко.
Товарищеский матч. 19 июля 2026. Формат: 2 тайма по 40 минут
Совиньон (Одесса). СОК Люстдорф. Стадион УТБ Черноморец
12:00. Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 2:0 (1:0)
Голы: игрок на просмотре, 11, 45
Черноморец: 1 Байда (35 Коваль, 22), 22 Корнийчук, 52 Ярмола, 20 Степовой, 8 Клёц, 10 Авагимян, 23 игрок на просмотре, 18 Робакидзе (капитан), 7 Хома, 19 М. Когут, 77 игрок на просмотре (3 Чебоненко, 53).
Главный тренер: Роман Григорчук.
Реал Фарма (старт): 1 Подгородецкий, 3 Мудрак, 4 Мулик, 15 Зеленский, 78 Щекотилин, 17 Вареник (капитан), 5 Зайченко, 7 Лиховидов, 26 Фабрика, 28 Макаренко, 14 Шихалеев.
Тренер: Иван Гецко.
Арбитры: Александр Павлинов, Алексей Гирс (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка).
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