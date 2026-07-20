Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенефис игрока на просмотре. Черноморец в спарринге переиграл Реал Фарму
Товарищеские матчи
Черноморец
19.07.2026 12:00 – FT 2 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 09:12 | Обновлено 20 июля 2026, 09:19
432
0

Бенефис игрока на просмотре. Черноморец в спарринге переиграл Реал Фарму

Оба гола в матче забил форвард, который является потенциальным новичком

20 июля 2026, 09:12 | Обновлено 20 июля 2026, 09:19
432
0
Бенефис игрока на просмотре. Черноморец в спарринге переиграл Реал Фарму
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 12:00 встречались Черноморец Одесса и Реал Фарма Одесса (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф. Матч состоял из двух таймов по 40 минут.

В этом тренировочном матче выступали футболисты Черноморца, которые не играли 18 июля в спарринге с Нивой Винница (2:1) или провели на поле мало времени.

Оба гола в ворота Реал Фармы, как и днем ранее, забил нападающий, находящийся на просмотре в Черноморце. На 11-й минуте он отличился точным ударом головой после подачи Никиты Степового (1:0). А в начале второй половины игры поразил ворота соперника с острого угла (2:0).

Одесский Черноморец под руководством Романа Григорчука занял второе место в Первой лиге, повысился в классе и будет выступать в УПЛ.

Команда Реал Фарма выступала во Второй лиге, но в следующем сезоне будет играть среди любителей. Эту команду 6 июля возглавил известный экс-игрок Иван Гецко.

Товарищеский матч. 19 июля 2026. Формат: 2 тайма по 40 минут

Совиньон (Одесса). СОК Люстдорф. Стадион УТБ Черноморец

12:00. Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 2:0 (1:0)

Голы: игрок на просмотре, 11, 45

Черноморец: 1 Байда (35 Коваль, 22), 22 Корнийчук, 52 Ярмола, 20 Степовой, 8 Клёц, 10 Авагимян, 23 игрок на просмотре, 18 Робакидзе (капитан), 7 Хома, 19 М. Когут, 77 игрок на просмотре (3 Чебоненко, 53).

Главный тренер: Роман Григорчук.

Реал Фарма (старт): 1 Подгородецкий, 3 Мудрак, 4 Мулик, 15 Зеленский, 78 Щекотилин, 17 Вареник (капитан), 5 Зайченко, 7 Лиховидов, 26 Фабрика, 28 Макаренко, 14 Шихалеев.

Тренер: Иван Гецко.

Арбитры: Александр Павлинов, Алексей Гирс (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка).

Фото

По теме:
Дмитрий НАЗАРЕНКО: «Команда уже укомплектована на 90 процентов»
ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении
Карпаты – Железничар Сараево – 4:0. Дубли Дедова и Шаха. Видео голов, обзор
товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Реал Фарма Одесса Роман Григорчук Иван Гецко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Бокс | 19 июля 2026, 09:35 2
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко

Александр рассказал, что украинец начал тренировочный сбор

Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 08:08 1
Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Главный тренер испанской команды ответил на вопросы журналистов после триумфа

Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
Футбол | 20.07.2026, 07:40
Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 19.07.2026, 22:22
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Футбол | 20.07.2026, 06:56
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
19.07.2026, 07:51 1
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 40
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем