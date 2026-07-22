Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс отказался от услуг хавбека, который отправился в другой клуб
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 18:02 | Обновлено 22 июля 2026, 18:21
332
0

Кривбасс отказался от услуг хавбека, который отправился в другой клуб

Лучший ассистент Второй лиги Руслан Мальский рассчитывает пойти на повышение

22 июля 2026, 18:02 | Обновлено 22 июля 2026, 18:21
332
0
Кривбасс отказался от услуг хавбека, который отправился в другой клуб
Instagram. Руслан Мальский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник «Скалы 1911» Руслан Мальский после неудачного просмотра в «Кривбассе» присоединился на сборах к новичку Первой лиги – ФК «Куликов-Белка».

В прошлом сезоне 22-летний футболист стал одним из трех лучших ассистентов Второй лиги, отдав 10 результативных передач в 29 матчах чемпионата. Также на его счету 6 голов.

«Скала 1911» является единственным профессиональным клубом в карьере Мальского. Контракт полузащитника действует до 30 июня 2027 года.

«Куликов-Белка» в первом туре нового сезона Первой лиги в воскресенье, 26 июля, сыграет дома с «Металлистом».

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-легионеры «Ворсклы» и «Руха» готовятся к сезону с командой Второй лиги.

По теме:
Манчестер Юнайтед нацелился на скандальную звезду Реала за 70 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Копенгаген усилился топовым игроком перед матчем с Полесьем
Университатя отказала Динамо в трансфере защитника
Кривбасс Кривой Рог Куликов-Белка Скала 1911 Стрый трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Футбол | 22 июля 2026, 00:32 5
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Морган Роджерс покинул Астон Виллу

На кону было 15 млн евро. Известно, почему сорвался трансфер Пономаренко
Футбол | 22 июля 2026, 17:25 2
На кону было 15 млн евро. Известно, почему сорвался трансфер Пономаренко
На кону было 15 млн евро. Известно, почему сорвался трансфер Пономаренко

Форварда Динамо хотел подписать Галатасарай

КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
Футбол | 22.07.2026, 15:59
КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 22.07.2026, 04:12
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Футбол | 22.07.2026, 03:32
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
20.07.2026, 22:09
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
21.07.2026, 07:32 8
Футбол
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
20.07.2026, 20:29 48
Футбол
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
21.07.2026, 12:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем