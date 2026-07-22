Кривбасс отказался от услуг хавбека, который отправился в другой клуб

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник «Скалы 1911» Руслан Мальский после неудачного просмотра в «Кривбассе» присоединился на сборах к новичку Первой лиги – ФК «Куликов-Белка».

В прошлом сезоне 22-летний футболист стал одним из трех лучших ассистентов Второй лиги, отдав 10 результативных передач в 29 матчах чемпионата. Также на его счету 6 голов.

«Скала 1911» является единственным профессиональным клубом в карьере Мальского. Контракт полузащитника действует до 30 июня 2027 года.

«Куликов-Белка» в первом туре нового сезона Первой лиги в воскресенье, 26 июля, сыграет дома с «Металлистом».

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-легионеры «Ворсклы» и «Руха» готовятся к сезону с командой Второй лиги.