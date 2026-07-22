Ротань отправит скандального футболиста Полесья в Первую лигу

Скандальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана решением главного тренера будет переведен во вторую команду и продолжит выступления в Первой лиге.

Наставник «волков» Руслан Ротань не рассчитывает на 23-летнего конголезца, который неоднократно нарушал дисциплину и становился участником разнообразных скандалов.

В январе 2025 года житомирский клуб обвинял Макуану в нанесении репутационных убытков, уклонении от выполнения действующего контракта и саботажа спортивной деятельности.

В прошлом сезоне легионер находился в расположении чешского «Яблонца», однако за год не сыграл ни одного матча из-за проблем с визовыми документами.

Бени присоединился к «Полесью» летом 2023-го и провел 27 матчей, где забил четыре гола и отдал три ассиста. Контракт вингера с житомирским клубом истекает в июне 2028 года.