Ротань отправит скандального футболиста Полесья в Первую лигу
Конголезский вингер Бени Макуана начнет сезон в составе второй житомирской команды
Скандальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана решением главного тренера будет переведен во вторую команду и продолжит выступления в Первой лиге.
Наставник «волков» Руслан Ротань не рассчитывает на 23-летнего конголезца, который неоднократно нарушал дисциплину и становился участником разнообразных скандалов.
В январе 2025 года житомирский клуб обвинял Макуану в нанесении репутационных убытков, уклонении от выполнения действующего контракта и саботажа спортивной деятельности.
В прошлом сезоне легионер находился в расположении чешского «Яблонца», однако за год не сыграл ни одного матча из-за проблем с визовыми документами.
Бени присоединился к «Полесью» летом 2023-го и провел 27 матчей, где забил четыре гола и отдал три ассиста. Контракт вингера с житомирским клубом истекает в июне 2028 года.
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