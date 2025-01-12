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  4. Репутационные убытки и саботаж. Полесье опубликовало заявление по Макуана
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 20:23 | Обновлено 12 января 2025, 20:32
1211
4

Репутационные убытки и саботаж. Полесье опубликовало заявление по Макуана

В житомирском клубе объяснили ситуацию с легионером команды

12 января 2025, 20:23 | Обновлено 12 января 2025, 20:32
1211
4
Репутационные убытки и саботаж. Полесье опубликовало заявление по Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

Житомирский клуб «Полесье» опубликовал официальное заявление по ситуации, которая сложилась с легионером команды Бени Макуана.

Официальное заявление ФК Полесья

Футбольный клуб «Полесье» официально опровергает и отрицает информацию об эпизоде ​​с игроком команды Бени Макуана.

ФК «Полесье» воспринимает комментарий Бени Макуана в публичной плоскости, как цель нанести репутационный ущерб клубу, уклонение от выполнения действующего контракта и саботажа спортивной деятельности клуба.

Официально заявляем, что клуб ответственно выполнял и выполняет все обязательства по игроку на протяжении сотрудничества. Со стороны игрока системно допускались нарушения пунктов контракта по дисциплине, профессиональному поведению и другим требованиям. Отметим, что все из вышесказанного документально зафиксировано со стороны клуба. Комментарий Бени Макуана в публичной плоскости воспринимаем как продолжение этих действий.

Сообщаем, что у игрока сейчас действующее соглашение с клубом. Соответственно ФК «Полесье» со своей стороны будет и дальше ответственно соблюдать все обязательства. А также призывает игрока к исполнению контракта. В случае нарушения договора клуб будет обращаться в компетентные учреждения. В том числе и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скандал трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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Комментарии 4
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avk2307
я думаю этот Макуана не подарок, но про паспорт он не придумал.
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+3
MrStepanovM .
То робіть що вважаєте за подтрібне, але на хуа забирати паспорт? 
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+2
Footbulka
З паспортом це порушення закону і може мати серйозні наслідки і це вже уголовщина
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+1
ТвояМамка
Это всё равно не повод паспорт у чела отжимать 
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+1
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