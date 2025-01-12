Репутационные убытки и саботаж. Полесье опубликовало заявление по Макуана

Житомирский клуб «Полесье» опубликовал официальное заявление по ситуации, которая сложилась с легионером команды Бени Макуана.

Официальное заявление ФК Полесья

Футбольный клуб «Полесье» официально опровергает и отрицает информацию об эпизоде ​​с игроком команды Бени Макуана.

ФК «Полесье» воспринимает комментарий Бени Макуана в публичной плоскости, как цель нанести репутационный ущерб клубу, уклонение от выполнения действующего контракта и саботажа спортивной деятельности клуба.

Официально заявляем, что клуб ответственно выполнял и выполняет все обязательства по игроку на протяжении сотрудничества. Со стороны игрока системно допускались нарушения пунктов контракта по дисциплине, профессиональному поведению и другим требованиям. Отметим, что все из вышесказанного документально зафиксировано со стороны клуба. Комментарий Бени Макуана в публичной плоскости воспринимаем как продолжение этих действий.

Сообщаем, что у игрока сейчас действующее соглашение с клубом. Соответственно ФК «Полесье» со своей стороны будет и дальше ответственно соблюдать все обязательства. А также призывает игрока к исполнению контракта. В случае нарушения договора клуб будет обращаться в компетентные учреждения. В том числе и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.