ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило тренеров команд U-19 и U-21

Клуб УПЛ Динамо определился с тренерами, которые в новом сезоне будут работать с юношеской командой U-19 и молодежной командой U-21.

Динамо Киев U-19 возглавил воспитанник клуба Вадим Милько, который в течение карьеры выступал за ряд украинских клубов и успел поработать с юношескими командами Александрии и Колоса.

Команду U-21 возглавил Павел Чередниченко, который в прошлом сезоне исполнял обязанности тренера U-19 после ухода Игоря Костюка в основную команду.