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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 16:11 | Обновлено 22 июля 2026, 16:16
927
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило тренеров команд U-19 и U-21

С командами будут работать Милько и Чередниченко

22 июля 2026, 16:11 | Обновлено 22 июля 2026, 16:16
927
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило тренеров команд U-19 и U-21
ФК Динамо Киев. Павел Чередниченко
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Клуб УПЛ Динамо определился с тренерами, которые в новом сезоне будут работать с юношеской командой U-19 и молодежной командой U-21.

Динамо Киев U-19 возглавил воспитанник клуба Вадим Милько, который в течение карьеры выступал за ряд украинских клубов и успел поработать с юношескими командами Александрии и Колоса.

Команду U-21 возглавил Павел Чередниченко, который в прошлом сезоне исполнял обязанности тренера U-19 после ухода Игоря Костюка в основную команду.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Динамо Киев U-21 Вадим Милько Павел Чередниченко назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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