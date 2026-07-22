Украина. Премьер лига22 июля 2026, 16:11 | Обновлено 22 июля 2026, 16:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило тренеров команд U-19 и U-21
С командами будут работать Милько и Чередниченко
22 июля 2026, 16:11 | Обновлено 22 июля 2026, 16:16
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Клуб УПЛ Динамо определился с тренерами, которые в новом сезоне будут работать с юношеской командой U-19 и молодежной командой U-21.
Динамо Киев U-19 возглавил воспитанник клуба Вадим Милько, который в течение карьеры выступал за ряд украинских клубов и успел поработать с юношескими командами Александрии и Колоса.
Команду U-21 возглавил Павел Чередниченко, который в прошлом сезоне исполнял обязанности тренера U-19 после ухода Игоря Костюка в основную команду.
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