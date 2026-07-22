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  4. 74 фола за сезон! Назван игрок УПЛ, на котором чаще всего нарушают правила
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 17:09 | Обновлено 22 июля 2026, 17:10
158
0

74 фола за сезон! Назван игрок УПЛ, на котором чаще всего нарушают правила

Элиас Теллес больше всех досаждал соперникам

22 июля 2026, 17:09 | Обновлено 22 июля 2026, 17:10
158
0
74 фола за сезон! Назван игрок УПЛ, на котором чаще всего нарушают правила
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиас Теллес
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По итогам прошлого сезона опорный полузащитник «Колоса» Элиас Теллес стал лидером УПЛ по количеству фолов со стороны соперников.

Сообщается, что 27-летний бразилец получил 74 фола в течение чемпионата. Теллес лидирует с большим отрывом. На втором месте оказался защитник «Кудривки» Артем Мачелюк (63), на третьем – защитник «Зари» Жуниньо (61).

Топ-5 игроков УПЛ по количеству фолов на них:

1. Элиас Теллес — 74

2. Артем Мачелюк — 63

3. Жуниор Рейс — 61

4. Глейкер Мендоса — 59

5. Ян Костенко — 49

Теллес перешел в «Колос» в феврале 2025 года из словенского «Приморья» за 50 тысяч евро. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах в составе ковалевцев, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Сейчас трансферная стоимость бразильца оценивается в 900 тысяч евро.

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Элиас Теллес Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Wyscout
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