74 фола за сезон! Назван игрок УПЛ, на котором чаще всего нарушают правила
Элиас Теллес больше всех досаждал соперникам
По итогам прошлого сезона опорный полузащитник «Колоса» Элиас Теллес стал лидером УПЛ по количеству фолов со стороны соперников.
Сообщается, что 27-летний бразилец получил 74 фола в течение чемпионата. Теллес лидирует с большим отрывом. На втором месте оказался защитник «Кудривки» Артем Мачелюк (63), на третьем – защитник «Зари» Жуниньо (61).
Топ-5 игроков УПЛ по количеству фолов на них:
1. Элиас Теллес — 74
2. Артем Мачелюк — 63
3. Жуниор Рейс — 61
4. Глейкер Мендоса — 59
5. Ян Костенко — 49
Теллес перешел в «Колос» в феврале 2025 года из словенского «Приморья» за 50 тысяч евро. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах в составе ковалевцев, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Сейчас трансферная стоимость бразильца оценивается в 900 тысяч евро.
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