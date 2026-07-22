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Лига конференций
22 июля 2026, 16:54 | Обновлено 22 июля 2026, 16:58
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0

РОТАНЬ: «Не стоит смотреть на Копенгаген как на Фиорентину»

Специалист считает, что «Полесью» по силам обыграть датчан

22 июля 2026, 16:54 | Обновлено 22 июля 2026, 16:58
221
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РОТАНЬ: «Не стоит смотреть на Копенгаген как на Фиорентину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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​Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился своими мыслями о предстоящем матче с «Копенгагеном».

Житомиряне встретятся с датской командой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

– Насколько удалось собрать информацию о «Копенгагене»? Насколько вы понимаете, какой завтра будет игра «Копенгагена», учитывая, что вы видели эту команду только в товарищеских матчах?

– Во-первых, мы видели не только товарищеские матчи «Копенгагена». Мы видели игры под руководством этого тренера и в чемпионате. Очень слаженная команда. Конечно, это команда уровня Лиги чемпионов, группового этапа Лиги Европы, уже с опытом выступлений в еврокубках и с очень качественным составом.

Но так, как в еврокубках играет «Копенгаген» – с отличной дисциплиной и организацией – такой командой хотим быть и мы. Эдик правильно сказал – мы год шли к этой цели, отдавали все силы, заняли третье место в чемпионате.

Поэтому сейчас нам не нужно смотреть на эту команду и думать: «О, это же «Копенгаген»!», ведь в прошлом сезоне мы именно так смотрели и на «Фиорентину»: финалист Лиги конференций – все, шансов нет.

Как это нет? Мы получили как раз в матче с «Фиорентиной» тот опыт, который позволит нам в играх с такими командами, как «Копенгаген», быть уверенными в себе, в первую очередь, и уже отталкиваться от своей игры.

Подчеркиваю: это не только игра с мячом – это и игра без мяча. Насколько мы будем агрессивны, насколько мы будем компактны, насколько мы будем дисциплинированы. По сути, это всё то, о чём заботится «Копенгаген», когда играет вне своего стадиона.

– Мы видели, что сегодня не все тренировались с командой. Насколько эти футболисты, которые сегодня либо отсутствовали, либо тренировались индивидуально или в зале, будут готовы помочь в ответном матче?

– Во-первых, вы знаете, есть тренировочный процесс, игровой процесс и сборы, где формируется состав. Эта составляющая очень важна перед еврокубками, поэтому у нас есть заявка на две игры и понимание того, насколько готовы наши травмированные игроки.

Все, кто сегодня был на футбольном поле, – это заявка на две игры с «Копенгагеном». Далее мы ждём, конечно, возвращения этих травмированных. Это всё зависит от того, насколько быстро они вернутся на поле.

– Существует мнение, что «Полиссе» придётся больше бороться, чем диктовать свои условия. Согласны ли вы с этим?

– Вы знаете, бороться я согласен. В каждом матче есть борьба, которую не нужно проигрывать. Конечно, всё зависит от настроя, но мы должны думать не только о борьбе, но и об организации игры с мячом и взаимопонимании.

Мы понимаем, как «Копенгаген» играет с мячом и без мяча. Думаю, как они уже изучили нас, так и мы их изучили. Футбольное поле всё покажет.

Первая встреча «Полесья» с «Копенгагеном» состоится в четверг, 23 июля. Ответный матч пройдет 29 июля.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Фиорентина Лига конференций Копенгаген
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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