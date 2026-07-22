КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»

Опытный защитник Александр Караваев летом сменил Динамо на Шахтер, где понимает свою роль помощника для более молодых футболистов команды.

– Сейчас в команде ты самый взрослый и опытный игрок. Добавляет ли это еще больше ответственности? Какой видишь свою роль в достаточно юном коллективе?

– Мне так тренер и говорил: «Ты – опытный игрок. Это то, что мне нужно в команде». Потому что есть Марлон, Коля Матвиенко, Назарина и теперь еще я. Конечно, я понимаю, что от меня нужно, чего от меня требуют, понимаю, что я за некоторых на 10 лет старше, за некоторых даже на 15, но по себе так не чувствую.

Уже говорил: трудно перестроиться, что ты уже опытный или возрастной игрок, ведь делаешь все то, что молодые, получаешь те же нагрузки. Но я понимаю, какова моя роль, и буду выкладываться на максимум.