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  4. КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 13:59 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
724
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КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»

Игрок летом сменил Динамо на Шахтер

22 июля 2026, 13:59 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
724
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КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Опытный защитник Александр Караваев летом сменил Динамо на Шахтер, где понимает свою роль помощника для более молодых футболистов команды.

– Сейчас в команде ты самый взрослый и опытный игрок. Добавляет ли это еще больше ответственности? Какой видишь свою роль в достаточно юном коллективе?
– Мне так тренер и говорил: «Ты – опытный игрок. Это то, что мне нужно в команде». Потому что есть Марлон, Коля Матвиенко, Назарина и теперь еще я. Конечно, я понимаю, что от меня нужно, чего от меня требуют, понимаю, что я за некоторых на 10 лет старше, за некоторых даже на 15, но по себе так не чувствую.

Уже говорил: трудно перестроиться, что ты уже опытный или возрастной игрок, ведь делаешь все то, что молодые, получаешь те же нагрузки. Но я понимаю, какова моя роль, и буду выкладываться на максимум.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Караваев
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Свою роль в шлактере он для себя определил, когда в прошлогоднем финале Кубка Украины он слегка толкнул мяч при пробитии пеналя Ризныку, вместо того, чтобы ударить по настоящему
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