Товарищеские матчи, 21 июля. Караваев спас Шахтер от поражения

Європейські команди провели товариські матчі, готуючись до старту національних чемпіонатів.

Нижче наведено результати товариських матчів дня.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Донецький Шахтар на зборах у Словенії зіграв унічию з хорватським клубом Славен Белупо (2:2). На 56-й хвилині суперударом з гострого кута здалеку Аліссон Сантана відкрив рахунок для Шахтаря. Суперники відповіли двома голами Марка Петровича (63 та 69 хв). Гру для гірників врятував Олександр Караваєв на 88-й хвилині, це його прем'єрний гол у складі гірників (2:2).

Клуб УПЛ Харків поступився команді Фаджіано Окаяма з Японії (1:2). Клуб Харків під керівництвом Младена Бартуловича проводить збори в Австрії. Товариська гра пройшла на стадіоні Sportplatz Angerberg в австрійському місті Ангерберг. У Харкова гол забил Рамік Гаджиєв (59 хв), у суперників відзначилися Лукао (44 хв) та Браун (78 хв).

Епіцентр переграв словенський Бріньє Гросуплє з рахунком 3:2. Команда Сергія Нагорняка завершила навчально-тренувальний збір у Словенії. Голи забили: Євген Запорожець, 36, Кирило Ковалець, 45, Максим Євпак, 49 – голи Бріньє, 43, 59. Голкіпер Арсеній Вавшко відбив удар суперників з пенальті на 17-й хвилині.

Лівий Берег на домашній арені приймав Оболонь Київ, гра завершилася внічию (2:2). Голи забили: Дієго Андрадіна, 63, Роман Гереш, 90 – Віталій Єрмаков, 8, Андрій Ломницький, 52.

Товариські матчі. 21 липня 2026

21.07. 07:00. Токіо (Японія) – Нагоя (Японія) – 2:1

21.07. 10:30. Урава (Японія) – Фудзієда (Японія) – 2:0

21.07. 12:00. Гросуплє (Словенія) – Епіцентр (Україна) – 2:3

21.07. 14:00. Бристоль Сіті (Англія) – Ньюпорт (Уельс) – 0:0

21.07. 14:00. Шеффілд Юнайтед (Англія) – Хаддерсфілд (Англія) – 3:1

21.07. 15:00. Вікторія Кельн (Німеччина) – Венло (Нідерланди) – 5:3

21.07. 15:00. Ейпен (Бельгія) – Аль-Таавун (Саудівська Аравія) – 2:2

21.07. 15:00. КПР (Англія) – Віком (Англія) – 1:0

21.07. 16:00. Лівий берег (Україна) – Оболонь (Україна) – 2:2

21.07. 16:00. Челсі U21 (Англія) – Кардіфф U21 (Уельс) – 0:0

21.07. 17:00. Фремад Амагер (Данія) – Сундбю (Данія) – 3:1

21.07. 18:00. Герта Берлін (Німеччина) – Мамелоді Сандаунз (ПАР) – 1:1

21.07. 18:00. Ред Стар (Франція) – Орлеан (Франція) – 3:2

21.07. 18:00. Чезена (Італія) – Самп'єрана (Італія) – 5:0

21.07. 18:30. Брабран (Данія) – ВСК Орхус (Данія) – 0:0

21.07. 18:30. Дукла Прага B (Чехія) – Банік Мост-Соуш (Чехія) – 3:1

21.07. 19:00. Славен Белупо (Хорватія) – Шахтар (Україна) – 2:2

21.07. 19:00. Бусько-Здруй (Польща) – Неа Саламіна (Кіпр) – 0:4

21.07. 19:00. Железнічар (Боснія і Герцеговина) – НК Бистріца (Словенія) – 1:1

21.07. 19:00. Петру Атлетіку (Ангола) – Аль-Еттіфак Джедда U21 (С. Аравія) – 4:0

21.07. 19:00. Свонсі (Уельс) – Бохум (Німеччина) – 0:2

21.07. 19:00. Харків (Україна) – Фаджіано Окаяма (Японія) – 1:2

21.07. 19:30. Аален (Німеччина) – Гросашпах (Німеччина) – 2:2

21.07. 19:30. Горсгольм-Уссеред (Данія) – Норшелланд (Данія) – 2:2

21.07. 19:30. Еппельгайм (Німеччина) – Зандгаузен (Німеччина) – 0:5

21.07. 19:30. Істра 1961 (Хорватія) – Орієнт (Хорватія) – 5:2

21.07. 19:30. Ісхей Болдклуб (Данія) – Фрем (Данія) – 2:3

21.07. 19:30. Нова Руда (Польща) – Бєлява (Польща) – 4:0

21.07. 20:00. ЕВВ (Нідерланди) – Маастрихт (Нідерланди) – 2:2

21.07. 20:00. Нойштадт (Австрія) – Глоггніц (Австрія) – 1:1

21.07. 20:00. Орландо Пайретс (ПАР) – Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) – 2:3

21.07. 20:00. Соллентуна (Швеція) – Карлберг (Швеція) – 1:2

21.07. 20:00. СФ Донау (Австрія) – Зіммерінгер (Австрія) – 5:0

21.07. 20:00. Трайбах (Австрія) – Зірніц (Австрія) – 12:0

21.07. 20:00. Штаммерсдорф (Австрія) – Містельбах (Австрія) – 0:1

21.07. 20:00. Явор (Сербія) – Прва Іскра (Сербія) – 3:0

21.07. 20:15. Лангенрор (Австрія) – Ред Стар Пенцінг (Австрія) – 2:4

21.07. 20:30. Еспаньол (Іспанія) – По (Франція) – 4:0

21.07. 20:30. Мамер (Люксембург) – Арланж/Таршам (Люксембург) – 2:1

21.07. 21:00. Альбасете (Іспанія) – Аль-Холуд (Саудівська Аравія) – 2:1

21.07. 21:00. Гіллінгем (Англія) – Міллволл (Англія) – 1:0

21.07. 21:00. Еббсфліт (Англія) – Вест Хем U21 (Англія) – 1:2

21.07. 21:00. Женесс Еш (Люксембург) – Авенір Бегген (Люксембург) – 4:1

21.07. 21:00. Лонгбридж Таун (Англія) – Файлд (Англія) – 0:3

21.07. 21:00. Олдем (Англія) – Болтон (Англія) – 1:3

21.07. 21:00. Олдершот (Англія) – Оксфорд Юнайтед (Англія) – 1:3

21.07. 21:00. Форест Грін (Англія) – Бристоль Роверс (Англія) – 2:2

21.07. 21:00. Хебберн Таун (Англія) – Хартлпул (Англія) – 2:3

21.07. 21:00. Чесхант (Англія) – Лейтон Орієнт (Англія) – 2:1

21.07. 21:30. Борем Вуд (Англія) – Тоттенхем U21 (Англія) – 2:1

21.07. 21:30. Волсолл (Англія) – Астон Вілла (Англія) – 0:5

21.07. 21:30. Вортінг (Англія) – КПР U21 (Англія) – 1:0

21.07. 21:30. Гарфорт (Англія) – Гайзлі (Англія) – 0:1

21.07. 21:30. Дагенем енд Ред. (Англія) – Кристал Пелес U21 (Англія) – 5:0

21.07. 21:30. Квінс Юніверсіті (П. Ірландія) – К. Рейнджерс (П. Ірландія) – 3:5

21.07. 21:30. Кідсгроув (Англія) – Лік (Англія) – 0:1

21.07. 21:30. Крузейдерс (П. Ірландія) – Гленавон (П. Ірландія) – 2:0

21.07. 21:30. Ланкастер (Англія) – Престон U21 (Англія) – 2:2

21.07. 21:30. Мертир Таун (Уельс) – Бритон Феррі (Уельс) – 3:0

21.07. 21:30. Олфретон (Англія) – Ротерхем (Англія) – 0:1

21.07. 21:30. Прескот (Англія) – Марін (Англія) – 0:1

21.07. 21:30. Редкар Атлетік (Англія) – Гісборо (Англія) – 1:0

21.07. 21:30. Редкліфф (Англія) – Барроу (Англія) – 0:0

21.07. 21:30. Роффі (Англія) – Гастінгс (Англія) – 2:0

21.07. 21:30. Саут Шілдс (Англія) – Харрогейт (Англія) – 1:2

21.07. 21:30. Телфорд (Англія) – Крю (Англія) – 0:3

21.07. 21:30. Торкі (Англія) – Плімут (Англія) – 0:1

21.07. 21:30. Торнтон (Англія) – Бамбер Бридж (Англія) – 1:1

21.07. 21:30. Флітвуд (Англія) – Хаддерсфілд (Англія) – 2:1

21.07. 21:30. Шрусбері (Англія) – Евертон U21 (Англія) – 1:0

21.07. 21:45. Бакстон (Англія) – Сканторп (Англія) – 2:0

21.07. 21:45. Бедворт (Англія) – Бромсгроув (Англія) – 0:2

21.07. 21:45. Бейсінгсток (Англія) – Чешем (Англія) – 2:6

21.07. 21:45. Бері (Англія) – Віган U21 (Англія) – 4:0

21.07. 21:45. Болдмір (Англія) – Рашолл (Англія) – 2:2

21.07. 21:45. Брейнтрі (Англія) – Вокінг (Англія) – 1:0

21.07. 21:45. Воррінгтон (Англія) – Маклсфілд (Англія) – 2:2

21.07. 21:45. Гейнсборо (Англія) – Галіфакс (Англія) – 2:3

21.07. 21:45. Дарлінгтон (Англія) – Карлайл (Англія) – 2:4

21.07. 21:45. Дартфорд (Англія) – Біллерікі (Англія) – 0:3

21.07. 21:45. Довер (Англія) – Діл (Англія) – 2:1

21.07. 21:45. Кліфтонвілл (П. Ірландія) – Ворренпойнт (П. Ірландія) – 2:1

21.07. 21:45. Колчестер (Англія) – Пітерборо (Англія) – 2:3

21.07. 21:45. Коулсхілл (Англія) – Алвечерч (Англія) – 2:2

21.07. 21:45. Лахгол (П. Ірландія) – Данганнон (П. Ірландія) – 1:4

21.07. 21:45. Оксфорд Саннісайд (П. Ірландія) – Бангор (П. Ірландія) – 1:5

21.07. 21:45. Саттон (Англія) – Волтон енд Хершем (Англія) – 1:1

21.07. 21:45. Стотфолд (Англія) – Енфілд Таун (Англія) – 0:1

21.07. 21:45. Стретфорд (Англія) – Бреклі Таун (Англія) – 1:0

21.07. 21:45. Темворт (Англія) – Астон Вілла U21 (Англія) – 1:2

21.07. 21:45. Тонбридж (Англія) – Сіттінгборн (Англія) – 2:2

21.07. 21:45. Тонтон (Англія) – Вестон-сьюпер-Мер (Англія) – 0:4

21.07. 21:45. Фарнем (Англія) – Віком (Англія) – 2:1

21.07. 21:45. Ханворт (Англія) – Кінгстоніан (Англія) – 2:0

21.07. 21:45. Харланд енд Волфф (П. Ірландія) – Портадаун (П. Ірландія) – 0:2

21.07. 21:45. Хорнчерч (Англія) – Лейтон Орієнт (Англія) – 2:1

21.07. 21:45. Чертсі (Англія) – Велдстон (Англія) – 2:0

21.07. 21:45. Честер (Англія) – Сток Сіті U21 (Англія) – 0:1

21.07. 21:45. Чорлі (Англія) – Олтрінчем (Англія) – 0:0

21.07. 22:00. Хейвердфордвест (Уельс) – Карау Елі (Уельс) – 2:1

Відео матчів