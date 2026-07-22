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Лига Европы
22 июля 2026, 12:13 | Обновлено 22 июля 2026, 12:18
260
0

Динамо - ПАОК. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги Европы

Будет еще сложнее

22 июля 2026, 12:13 | Обновлено 22 июля 2026, 12:18
260
0
Динамо - ПАОК. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги Европы
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Смотрел "Динамо" с "Университетом" и, честно, немного грустно стало. В штрафную еще нормально, а дальше будто кто-то свет выключает. Удар не тот, передача не туда, последнее решение вообще непонятно.

Мы тоже не каждый матч летали. Такое бывает. Но если уж доходишь до чужих ворот, то нужно кончать эпизод, а не катать, пока соперник всех назад не вернет.

Показалось, что ребята боятся ошибиться. Вместо того, чтобы сыграть нагло, начинают искать еще одну передачу. А хороший нападающий иногда должен быть эгоистом. Если видишь ворота – бей. Не выйдет раз, не выйдет два, зато третий может улететь.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

И меня даже не счет задел. Бывают нулевые ничьи, после которых думаешь: ну ничего, в следующий раз все залетит. Здесь такого ощущения не было. Было ощущение, что команда сама не знает, как хочет забить.

Иногда вспоминаю наши с кентом времена. Не то чтобы мы все были гении, просто если было три момента, то два из них должны были оканчиваться голом. Ну, хотя бы ударом. Сейчас могут создать десять подходов, а после матча вспоминать, что "контролировали игру".

Контроль – это супер. Но на табло его не считают. Гол считают. Именно поэтому с ПАОКом придется прибавлять, иначе будет очень тяжело.

Но это первый матч, и здесь я ничью. Не вижу, чтобы кто-то должен был закрывать вопросы прохода дальше уже в первой игре. ПАОК только заходит в сезон. Собрание – это хорошо, но официальный матч всегда другая история. Не думаю, что они сразу улетят.

У "Динамо" тоже не все гладко. Очень хочется увидеть футболиста, который просто скажет: "Дайте мяч, дальше я сам". Пока такого не видать.

Да и это только первый матч. Здесь никто не хочет проиграть больше, чем выиграть. Поэтому жду осторожный футбол. Думаю, все закончится 1:1, а основные вопросы команды оставят на ответный матч.

Но ставить на ничью – немного экстремально, так что пусть обе убьют. 1.90 на betking.

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