20 ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026. Кто с рекордом?

Чемпионат мира 2026 года уже вошел в историю, продолжаем подводить разные итоги турнира.

Матч за третье место между сборными Франции и Англии стал рекордным на турнире по общему количеству ударов в створ ворот (20).

Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов в створ ворот

20 – за третье место, Франция – Англия

18 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао

16 – групповой этап, Англия – Хорватия

15 – групповой этап, Нидерланды – Швеция

15 – 1/16 финала, Франция – Швеция

15 – групповой этап, Аргентина – Кабо-Верде

14 – групповой этап, Германия – Кюрасао

14 – групповой этап, Шотландия – Бразилия

13 – групповой этап, Саудовская Аравия – Уругвай

13 – групповой этап, Марокко – Гаити

Матч 1/16 финала между сборными Бельгии и Сенегалом запомнился самым большим на турнире общим количеством ударов мимо ворот (20).

Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов мимо ворот