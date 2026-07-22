Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 20 ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026. Кто с рекордом?
Англия
22 июля 2026, 11:49 |
403
0

20 ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026. Кто с рекордом?

Вспомним топ-10 матчей ЧМ-2026 с наибольшим количеством ударов в створ ворот, а также мимо него

22 июля 2026, 11:49 |
403
0
20 ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026. Кто с рекордом?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Чемпионат мира 2026 года уже вошел в историю, продолжаем подводить разные итоги турнира.

Матч за третье место между сборными Франции и Англии стал рекордным на турнире по общему количеству ударов в створ ворот (20).

Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов в створ ворот

  • 20 – за третье место, Франция – Англия
  • 18 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао
  • 16 – групповой этап, Англия – Хорватия
  • 15 – групповой этап, Нидерланды – Швеция
  • 15 – 1/16 финала, Франция – Швеция
  • 15 – групповой этап, Аргентина – Кабо-Верде
  • 14 – групповой этап, Германия – Кюрасао
  • 14 – групповой этап, Шотландия – Бразилия
  • 13 – групповой этап, Саудовская Аравия – Уругвай
  • 13 – групповой этап, Марокко – Гаити

Матч 1/16 финала между сборными Бельгии и Сенегалом запомнился самым большим на турнире общим количеством ударов мимо ворот (20).

Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов мимо ворот

  • 20 – 1/16 финала, Бельгия – Сенегал.
  • 18 – групповой этап, Турция – Парагвай
  • 18 – групповой этап, Колумбия – Португалия
  • 16 – групповой этап, Кот-д'Ивуар – Эквадор.
  • 16 – групповой этап, Новая Зеландия – Бельгия
  • 16 – групповой этап, ДР Конго – Узбекистан
  • 16 – групповой этап, Панама – Англия
  • 15 – групповой этап, Испания – Кабо-Верде
  • 14 – групповой этап, Гаити – Шотландия
  • 14 – групповой этап, Австралия – Турция
По теме:
О последнем танго Месси без излишних эмоций
Пострадавший игрок сборной Испании удивил заявлением о наказании Паредеса
ГРИГОРЧУК: «Испания заслуженно выиграла ЧМ, а Францию ​​я просто не узнал»
ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу рекорд антирекорд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 22 июля 2026, 04:12 0
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»

Американец раскритиковал Гарсию

Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Футбол | 22 июля 2026, 03:32 5
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу

Турнир примут шесть стран

Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Футбол | 22.07.2026, 07:11
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры
Футбол | 22.07.2026, 11:11
Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры
Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры
Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка
Футбол | 22.07.2026, 04:32
Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка
Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 1
Футбол
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 08:18 39
Футбол
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
21.07.2026, 00:02 12
Бокс
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 6
Бокс
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
21.07.2026, 07:57 26
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58 1
Футбол
Плотницкий высказался о выходе Украины в плей-офф Лиги наций
Плотницкий высказался о выходе Украины в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 17:24
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем