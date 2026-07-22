Англия22 июля 2026, 11:49 |
403
0
20 ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026. Кто с рекордом?
Вспомним топ-10 матчей ЧМ-2026 с наибольшим количеством ударов в створ ворот, а также мимо него
22 июля 2026, 11:49 |
403
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Чемпионат мира 2026 года уже вошел в историю, продолжаем подводить разные итоги турнира.
Матч за третье место между сборными Франции и Англии стал рекордным на турнире по общему количеству ударов в створ ворот (20).
Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов в створ ворот
- 20 – за третье место, Франция – Англия
- 18 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао
- 16 – групповой этап, Англия – Хорватия
- 15 – групповой этап, Нидерланды – Швеция
- 15 – 1/16 финала, Франция – Швеция
- 15 – групповой этап, Аргентина – Кабо-Верде
- 14 – групповой этап, Германия – Кюрасао
- 14 – групповой этап, Шотландия – Бразилия
- 13 – групповой этап, Саудовская Аравия – Уругвай
- 13 – групповой этап, Марокко – Гаити
Матч 1/16 финала между сборными Бельгии и Сенегалом запомнился самым большим на турнире общим количеством ударов мимо ворот (20).
Матчи чемпионата мира 2026 года с наибольшим количеством ударов мимо ворот
- 20 – 1/16 финала, Бельгия – Сенегал.
- 18 – групповой этап, Турция – Парагвай
- 18 – групповой этап, Колумбия – Португалия
- 16 – групповой этап, Кот-д'Ивуар – Эквадор.
- 16 – групповой этап, Новая Зеландия – Бельгия
- 16 – групповой этап, ДР Конго – Узбекистан
- 16 – групповой этап, Панама – Англия
- 15 – групповой этап, Испания – Кабо-Верде
- 14 – групповой этап, Гаити – Шотландия
- 14 – групповой этап, Австралия – Турция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 июля 2026, 04:12 0
Американец раскритиковал Гарсию
Футбол | 22 июля 2026, 03:32 5
Турнир примут шесть стран
Футбол | 22.07.2026, 07:11
Футбол | 22.07.2026, 11:11
Футбол | 22.07.2026, 04:32
Комментарии 0
Популярные новости
20.07.2026, 11:30 12
21.07.2026, 10:13 1
21.07.2026, 08:18 39
21.07.2026, 00:02 12
20.07.2026, 08:39 6
21.07.2026, 07:57 26
20.07.2026, 08:58 1
20.07.2026, 17:24