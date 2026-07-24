Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо узнал новости о Лунине и принял решение
Испания
24 июля 2026, 07:02 |
863
1

Моуриньо узнал новости о Лунине и принял решение

Вратарь будет готов сыграть в товарищеском матче в пятницу

24 июля 2026, 07:02 |
863
1 Comments
Моуриньо узнал новости о Лунине и принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готов вернуться на поле уже в ближайшее время, несмотря на незначительные проблемы со здоровьем.

По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, голкипер пропустил одну из тренировок из-за мышечной перегрузки. В то же время травма не является серьёзной и не должна помешать украинцу принять участие в ближайшем контрольном матче.

Ожидается, что Лунин будет готов к товарищескому матчу против «Алькоркона», который состоится в пятницу на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе.

Таким образом, украинский вратарь будет готов сыграть в первом матче после возвращения Жозе Моуриньо в команду.

По теме:
ФОТО. «Моуринью дал мне жизнь». Шокирующее признание экс-игрока Реала
ФОТО. Звезда Бетиса закрутил роман с известной испанской актрисой
ВИДЕО. Камера арбитра записала жесткую реплику Беллингема
травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье
Футбол | 23 июля 2026, 10:28 0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье

Романюк сменил клуб

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 9
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом
Футбол | 24.07.2026, 01:57
ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом
ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Футбол | 23.07.2026, 06:32
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Футбол | 23.07.2026, 23:31
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Він завжди доступний на лавці в будь-який момент 
Ответить
+1
Популярные новости
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 8
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 14
Футбол
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем