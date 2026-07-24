Моуриньо узнал новости о Лунине и принял решение

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готов вернуться на поле уже в ближайшее время, несмотря на незначительные проблемы со здоровьем.

По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, голкипер пропустил одну из тренировок из-за мышечной перегрузки. В то же время травма не является серьёзной и не должна помешать украинцу принять участие в ближайшем контрольном матче.

Ожидается, что Лунин будет готов к товарищескому матчу против «Алькоркона», который состоится в пятницу на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе.

Таким образом, украинский вратарь будет готов сыграть в первом матче после возвращения Жозе Моуриньо в команду.