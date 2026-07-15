Испания15 июля 2026, 00:28 |
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Андрей Лунин сообщил, что вернулся домой
Вратарь приступил к тренировкам с «Реалом»
15 июля 2026, 00:28 |
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин сообщил о возвращении в расположение команды после летнего отпуска.
Вратарь опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировочной базы «сливочных», дав понять, что уже приступил к подготовке к новому сезону.
«Возвращение домой и снова работаем на полную», – написал Лунин.
В ближайшие дни украинец продолжит подготовку к новому сезону вместе с партнерами по мадридскому клубу. Вратарь уже успешно прошел медицинское обследование на базе «королевского клуба».
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