Андрей Лунин сообщил, что вернулся домой

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин сообщил о возвращении в расположение команды после летнего отпуска.

Вратарь опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировочной базы «сливочных», дав понять, что уже приступил к подготовке к новому сезону.

«Возвращение домой и снова работаем на полную», – написал Лунин.

В ближайшие дни украинец продолжит подготовку к новому сезону вместе с партнерами по мадридскому клубу. Вратарь уже успешно прошел медицинское обследование на базе «королевского клуба».