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  4. Андрей Лунин сообщил, что вернулся домой
Испания
15 июля 2026, 00:28 |
1033
1

Андрей Лунин сообщил, что вернулся домой

Вратарь приступил к тренировкам с «Реалом»

15 июля 2026, 00:28 |
1033
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Андрей Лунин сообщил, что вернулся домой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин сообщил о возвращении в расположение команды после летнего отпуска.

Вратарь опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировочной базы «сливочных», дав понять, что уже приступил к подготовке к новому сезону.

«Возвращение домой и снова работаем на полную», – написал Лунин.

В ближайшие дни украинец продолжит подготовку к новому сезону вместе с партнерами по мадридскому клубу. Вратарь уже успешно прошел медицинское обследование на базе «королевского клуба».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид учебно-тренировочные сборы Ла Лига Андрей Лунин фото
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Дуже важлива новина. Цікаво що Лунін їв на вечерю?
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