Моуриньо приступил к работе в Реале. Лунина отправили к врачам
Клуб вскоре начнёт летние сборы
Жозе Моуриньо приступил к работе во главе мадридского «Реала». Уже 13 июля футболисты клуба, включая Андрея Лунина, пройдут медицинское обследование, после чего португальский специалист проведет свою первую тренировку с командой.
Первое занятие под руководством нового наставника запланировано на 17:00. К тренировочному процессу будут привлечены как основные игроки первой команды, так и представители академии.
На старт сборов вызваны следующие футболисты:
Вратари: Лунин.
Защитники: Милитао, Трент, Асенсио, Каррерас, Менди, Хейсен.
Полузащитники: Камавинга.
Нападающие: Родриго, Гонсало, Мастантуоно.
Ожидается, что около 12 футболистов из молодёжной структуры «Реала» присоединятся к основной группе, чтобы помочь сформировать полноценный состав для тренировок.
🚨 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Tomorrow morning the players will undergo medical examinations. At 5:00 PM, Mourinho will lead his first training session with Real Madrid.— Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) July 12, 2026
Called up players:
GK: Lunin.
DEF: Militao, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Huijsen.
MID: Camavinga.
ATT: Rodrygo,… pic.twitter.com/wZoWDPGHXL
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