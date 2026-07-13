Моуриньо приступил к работе в Реале. Лунина отправили к врачам

Жозе Моуриньо приступил к работе во главе мадридского «Реала». Уже 13 июля футболисты клуба, включая Андрея Лунина, пройдут медицинское обследование, после чего португальский специалист проведет свою первую тренировку с командой.

Первое занятие под руководством нового наставника запланировано на 17:00. К тренировочному процессу будут привлечены как основные игроки первой команды, так и представители академии.

На старт сборов вызваны следующие футболисты:

Вратари: Лунин.

Защитники: Милитао, Трент, Асенсио, Каррерас, Менди, Хейсен.

Полузащитники: Камавинга.

Нападающие: Родриго, Гонсало, Мастантуоно.

Ожидается, что около 12 футболистов из молодёжной структуры «Реала» присоединятся к основной группе, чтобы помочь сформировать полноценный состав для тренировок.