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  4. Моуриньо приступил к работе в Реале. Лунина отправили к врачам
Испания
13 июля 2026, 06:02 |
760
0

Моуриньо приступил к работе в Реале. Лунина отправили к врачам

Клуб вскоре начнёт летние сборы

13 июля 2026, 06:02 |
760
0
Моуриньо приступил к работе в Реале. Лунина отправили к врачам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Жозе Моуриньо приступил к работе во главе мадридского «Реала». Уже 13 июля футболисты клуба, включая Андрея Лунина, пройдут медицинское обследование, после чего португальский специалист проведет свою первую тренировку с командой.

Первое занятие под руководством нового наставника запланировано на 17:00. К тренировочному процессу будут привлечены как основные игроки первой команды, так и представители академии.

На старт сборов вызваны следующие футболисты:

Вратари: Лунин.

Защитники: Милитао, Трент, Асенсио, Каррерас, Менди, Хейсен.

Полузащитники: Камавинга.

Нападающие: Родриго, Гонсало, Мастантуоно.

Ожидается, что около 12 футболистов из молодёжной структуры «Реала» присоединятся к основной группе, чтобы помочь сформировать полноценный состав для тренировок.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жозе Моуриньо учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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