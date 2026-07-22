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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 12:11 | Обновлено 22 июля 2026, 12:36
892
0

«Приведи себя в порядок!»: Шахтер поставил жесткое условие чемпиону мира

Корниенко хочет вернуться в основной состав

22 июля 2026, 12:11 | Обновлено 22 июля 2026, 12:36
892
0
«Приведи себя в порядок!»: Шахтер поставил жесткое условие чемпиону мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко
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27-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о беседе с руководством донецкого клуба относительно своего будущего.

Последний раз футболист выходил в основном составе «горняков» в августе 2022 года. Из-за ряда травм, психологических проблем и плохой игровой формы Корниенко так и не смог вернуться на высокий уровень. В то же время он все еще надеется получить шанс в первой команде «Шахтера». По словам Виктора, он периодически обсуждает это со спортивным директором клуба Дарио Срной.

«Я общаюсь с Дарио, говорю: «Ну когда ты уже сможешь меня вернуть?». Он мне отвечает: «Да ты, Корень, давай сначала приведи себя в порядок, и я тебя заберу». Конечно, я понимаю, как я [плохо] выгляжу прямо сейчас», – сказал он.

У Корниенко контракт с «Шахтером» до конца 2027 года. Он является чемпионом мира 2019 года в составе сборной U-20.

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Виктор Корниенко Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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