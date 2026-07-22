«До сих пор себя не могу найти». Игрок Шахтера посетовал на сложный период

27-летний защитник «Шахтера», чемпион мира U-20 Виктор Корниенко откровенно рассказал о психологических проблемах, связанных с постоянными травмами и отсутствием стабильной игровой практики на высшем уровне.

Футболист ярко дебютировал в составе «горняков» несколько лет назад, однако впоследствии перенёс тяжёлую травму и больше не смог вернуться в основной состав команды. Виктор признаёт, что сейчас находится в тяжёлом состоянии и не знает, как это исправить. Сейчас он поддерживает форму с командой U-21.

«У меня как в одну посуду всё пошло, одно за другим, знаете... Сбился с пути и до сих пор не могу себя найти. Очень-очень тяжёлый период. На данный момент я не понимаю, когда он закончится. Надеюсь, что, дай Бог, всё изменится и я вернусь. Очень в это верю. Сейчас я очень хочу, чтобы рядом со мной был человек, который мог бы подсказать мне, что делать дальше. Пока что я сам не могу этого понять. Тренируюсь, проходит четыре дня – и у меня оп, и снова какая-то травма... Не могу понять, может это у меня уже психологически...», — пояснил футболист.

У Корниенко контракт с «Шахтером» до конца декабря 2027 года. Последний раз он играл за основной состав «горняков» в августе 2022 года.