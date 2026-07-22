Украина. Премьер лига22 июля 2026, 10:55 | Обновлено 22 июля 2026, 11:07
522
0
Звездный новичок Динамо рассказал об откровенном разговоре с Ярмоленко
Андрей взял под свое крыло молодого таланта
22 июля 2026, 10:55 | Обновлено 22 июля 2026, 11:07
522
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
18-летний французский нападающий «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о своей первой беседе с лидером киевлян Андреем Ярмоленко.
Новичок «бело-синих» перешёл в украинский клуб в начале июля. До этого он играл в системе ПСЖ. По словам Мунгенге, в Украине его встретили доброжелательно.
«Мы тренировались с Андреем Ярмоленко, тепло пообщались. Он дал мне несколько ценных советов, а также сказал, чтобы с любыми вопросами я обращался к нему», – пояснил француз.
Контракт Мунгенге с «Динамо» рассчитан до 2029 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2026, 10:13 1
Легендарный француз раскритиковал действия Энцо Фернандеса
Футбол | 22 июля 2026, 08:02 0
Португалец болел за Испанию
Бокс | 21.07.2026, 12:15
Футбол | 22.07.2026, 06:02
Бокс | 21.07.2026, 10:47
Комментарии 0
Популярные новости
21.07.2026, 06:58 4
22.07.2026, 04:12
21.07.2026, 07:57 26
20.07.2026, 09:41 2
20.07.2026, 11:21 1
20.07.2026, 08:58 1
20.07.2026, 22:09
20.07.2026, 08:39 6