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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 10:55 | Обновлено 22 июля 2026, 11:07
522
0

Звездный новичок Динамо рассказал об откровенном разговоре с Ярмоленко

Андрей взял под свое крыло молодого таланта

22 июля 2026, 10:55 | Обновлено 22 июля 2026, 11:07
522
0
Звездный новичок Динамо рассказал об откровенном разговоре с Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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18-летний французский нападающий «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о своей первой беседе с лидером киевлян Андреем Ярмоленко.

Новичок «бело-синих» перешёл в украинский клуб в начале июля. До этого он играл в системе ПСЖ. По словам Мунгенге, в Украине его встретили доброжелательно.

«Мы тренировались с Андреем Ярмоленко, тепло пообщались. Он дал мне несколько ценных советов, а также сказал, чтобы с любыми вопросами я обращался к нему», – пояснил француз.

Контракт Мунгенге с «Динамо» рассчитан до 2029 года.

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Пьер Мунгенге Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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