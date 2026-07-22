Звездный новичок Динамо рассказал об откровенном разговоре с Ярмоленко

18-летний французский нападающий «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о своей первой беседе с лидером киевлян Андреем Ярмоленко.

Новичок «бело-синих» перешёл в украинский клуб в начале июля. До этого он играл в системе ПСЖ. По словам Мунгенге, в Украине его встретили доброжелательно.

«Мы тренировались с Андреем Ярмоленко, тепло пообщались. Он дал мне несколько ценных советов, а также сказал, чтобы с любыми вопросами я обращался к нему», – пояснил француз.

Контракт Мунгенге с «Динамо» рассчитан до 2029 года.