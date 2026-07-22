Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера рассказал, как подкат Сидорчука подорвал его карьеру
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 13:35 |
1034
2

Игрок Шахтера рассказал, как подкат Сидорчука подорвал его карьеру

Для Корниенко этот эпизод стал началом ужасного периода

22 июля 2026, 13:35 |
1034
2 Comments
Игрок Шахтера рассказал, как подкат Сидорчука подорвал его карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о своей первой серьёзной травме в профессиональном футболе.

В ноябре 2020 года тогда ещё молодой талант «горняков» повредил голеностоп после жёсткого подката капитана «Динамо» Сергея Сидорчука. Последний извинился за свои действия, однако последствия этого инцидента всё равно оказались катастрофическими.

«Моя первая травма была голеностопной, я выбыл тогда на полгода. Это было, когда Сергей Сидорчук подкатился под меня. А на следующий день у нас был сбор национальной команды, меня тогда вызвал Шевченко, и я не поехал. Это первое – вот с этого всё и началось. Полгода я восстанавливался, вышел, потом у нас начался коронавирус, потом у меня умер отец, потом началась полномасштабная война», – рассказал Корниенко.

Сейчас Виктор тренируется с молодежной командой «Шахтера». Он признается, что до сих пор не может вернуть себе уверенность из-за постоянных травм и отсутствия ясных перспектив. У Корниенко еще 1,5 года контракта с донецким клубом.

По теме:
КАРАВАЕВ после 7 сезонов в Динамо: «Я понимаю свою роль в Шахтере»
Товарищеские матчи, 21 июля. Караваев спас Шахтер от поражения
Игрок Шахтера: «Переход в этот клуб – моя самая большая ошибка в карьере»
Сергей Сидорчук Виктор Корниенко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
Бокс | 21 июля 2026, 12:37 0
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому
Как россияне купили билеты на коронацию Усика. 8 лет московскому разгрому

21 июля 2018 года Александр Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира. Вспоминаем, как это было

Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Футбол | 22 июля 2026, 08:50 10
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026

Аргентинец продолжит играть за сборную

«До сих пор себя не могу найти». Игрок Шахтера посетовал на сложный период
Футбол | 22.07.2026, 11:16
«До сих пор себя не могу найти». Игрок Шахтера посетовал на сложный период
«До сих пор себя не могу найти». Игрок Шахтера посетовал на сложный период
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 22.07.2026, 04:12
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Футбол | 22.07.2026, 05:51
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чого нема інфи, як підкати Степаненко масово викосили купу наших футболістів?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 14
Футбол
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026
Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026
20.07.2026, 11:21 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 4
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2026, 15:27 22
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем