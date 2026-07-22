Игрок Шахтера рассказал, как подкат Сидорчука подорвал его карьеру

27-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о своей первой серьёзной травме в профессиональном футболе.

В ноябре 2020 года тогда ещё молодой талант «горняков» повредил голеностоп после жёсткого подката капитана «Динамо» Сергея Сидорчука. Последний извинился за свои действия, однако последствия этого инцидента всё равно оказались катастрофическими.

«Моя первая травма была голеностопной, я выбыл тогда на полгода. Это было, когда Сергей Сидорчук подкатился под меня. А на следующий день у нас был сбор национальной команды, меня тогда вызвал Шевченко, и я не поехал. Это первое – вот с этого всё и началось. Полгода я восстанавливался, вышел, потом у нас начался коронавирус, потом у меня умер отец, потом началась полномасштабная война», – рассказал Корниенко.

Сейчас Виктор тренируется с молодежной командой «Шахтера». Он признается, что до сих пор не может вернуть себе уверенность из-за постоянных травм и отсутствия ясных перспектив. У Корниенко еще 1,5 года контракта с донецким клубом.