Игрок Шахтера: «Переход в этот клуб – моя самая большая ошибка в карьере»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко вспомнил о периоде своей карьеры в «Ворскле».

В августе 2023 года, после восстановления от тяжелой травмы, футболист перешел на правах аренды в полтавскую команду, где его дела пошли резко вниз. Виктор признается, что сожалеет о своем решении переехать в Полтаву.

«Наверное, самый неправильный мой шаг в карьере – это переход в «Ворсклу». [Тогдашний тренер «Шахтера»] Ван Леувен мне сказал: «Извини, я на тебя не рассчитываю, так как ты пропустил очень много». Все, у меня как будто занавес опустился. Я сразу подошел к [спортивному директору «Шахтера»] Дарио [Срне] и говорю: «Дарио, я хочу уйти в аренду, потому что тренер прямо сказал – на меня не рассчитывает».

Приехал я туда, в «Ворсклу», и вот у меня всё началось – прямо по наклонной, так всё пошло вниз. Я просто не мог найти себя, понимал, что с каждым месяцем всё хуже и хуже. А Дарио мне тогда говорил: «Не торопись, тренируйся, набирай форму, всё будет хорошо». Я его не послушал. Настоял на своём и ушёл в «Ворсклу», и там у меня и начался весь этот кризис», – рассказал Корниенко.