Новый тренер Ливерпуля назвал трансферный приоритет клуба

Новый тренер Ливерпуля Андони Ираола считает, что клуб до завершения трансферного окна АПЛ должен подписать атакующего хавбека или вингера.

«Очевидно, что нам нужны новые игроки. Приоритет – подписание вингера. Нам определенно нужен такой футболист в атаку. Посмотрим, что удастся сделать на рныке», – сказал Ираола.

Ливерпуль этим летом подписал Виктора Муньоса и Жереми Жаке, однако потерял главную звезду последних лет – Мохамеда Салаха.