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Англия
22 июля 2026, 13:55 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
971
0

Новый тренер Ливерпуля назвал трансферный приоритет клуба

Ираола ждет подписания вингера

22 июля 2026, 13:55 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
971
0
Новый тренер Ливерпуля назвал трансферный приоритет клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола
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Новый тренер Ливерпуля Андони Ираола считает, что клуб до завершения трансферного окна АПЛ должен подписать атакующего хавбека или вингера.

«Очевидно, что нам нужны новые игроки. Приоритет – подписание вингера. Нам определенно нужен такой футболист в атаку. Посмотрим, что удастся сделать на рныке», – сказал Ираола.

Ливерпуль этим летом подписал Виктора Муньоса и Жереми Жаке, однако потерял главную звезду последних лет – Мохамеда Салаха.

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Андони Ираола Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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