Форвард ПАОКа не сможет сыграть против Динамо. Он уехал в россию

В четверг, 23 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и греческий ПАОК.

В этом противостоянии соперник «бело-синих» не сможет рассчитывать на российского форварда Федора Чалова, который из-за травмы был вынужден вернуться в свою страну:

«Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что я не могу присоединиться к тренировкам из-за травмы и восстанавливаюсь индивидуально. Я могу проходить восстановление дистанционно, благодарен клубу за это.

Конечно, здесь в столице за мной будут наблюдать спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчеты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа.

Как только буду готов, я покину город и вернусь в Грецию с новыми силами», – сообщил Чалов в социальных сетях.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина истекает в июне 2027-го.