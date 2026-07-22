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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 18:18 | Обновлено 22 июля 2026, 18:29
572
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Форвард ПАОКа не сможет сыграть против Динамо. Он уехал в россию

Федор Чалов пропустит оба матча против киевского клуба во втором раунде Лиги Европы

22 июля 2026, 18:18 | Обновлено 22 июля 2026, 18:29
572
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Форвард ПАОКа не сможет сыграть против Динамо. Он уехал в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Федор Чалов
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В четверг, 23 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и греческий ПАОК.

В этом противостоянии соперник «бело-синих» не сможет рассчитывать на российского форварда Федора Чалова, который из-за травмы был вынужден вернуться в свою страну:

«Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что я не могу присоединиться к тренировкам из-за травмы и восстанавливаюсь индивидуально. Я могу проходить восстановление дистанционно, благодарен клубу за это.

Конечно, здесь в столице за мной будут наблюдать спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчеты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа.

Как только буду готов, я покину город и вернусь в Грецию с новыми силами», – сообщил Чалов в социальных сетях.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина истекает в июне 2027-го.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Та він навіть ще не заявлений в єврокубки! Але було би класно, якби його навідав гарний дрон.
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