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23.07.2026 20:00 - : -
ПАОК
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Лига Европы
20 июля 2026, 18:12 |
386
0

Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 23 июля и начнётся в 20:00

20 июля 2026, 18:12 |
386
0
Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между украинским «Динамо» (Киев) и греческим клубом ПАОК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнётся в 20:00.

Ответный матч в Греции состоится 30 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, на YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

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Лига Европы Динамо - ПАОК Динамо Киев ПАОК смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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