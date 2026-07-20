Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 23 июля и начнётся в 20:00
23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между украинским «Динамо» (Киев) и греческим клубом ПАОК.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнётся в 20:00.
Ответный матч в Греции состоится 30 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, на YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.
Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
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