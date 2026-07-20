23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между украинским «Динамо» (Киев) и греческим клубом ПАОК.

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Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнётся в 20:00.

Ответный матч в Греции состоится 30 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, на YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

Динамо – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция