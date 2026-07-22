Ямаль признался, что сказал Месси в финале: «Я никогда не забуду его слова»
Вингер сборной Испании рассказал о своем разговоре с легендарным аргентинмским футболистом
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем разговоре с аргентинцем Лионелем Месси после финала чемпионата мира, где его команда победила соперника со счетом 1:0.
«Это просто невероятно. Если бы несколько лет назад мне сказали, что в 19 лет я подниму Кубок мира после финала против Лионеля Месси, я бы подумал, что это безумие.
Все происходящее кажется нереальным. Для меня это самый лучший момент в жизни. Я всегда восхищался Месси, поэтому после финального свистка хотел выразить ему свое уважение.
Лео пожал мне руку и сказал, что я должен продолжать работать в том же духе, потому что будущее принадлежит нашему поколению. Я никогда не забуду эти слова.
По моим ощущениям, они означают для меня почти столько же, сколько золотая медаль чемпионата мира», – признался Ямаль.
🇪🇸 Lamine Yamal on Lionel Messi after the World Cup final:— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 20, 2026
🗣️ "The greatest player in history and someone I've always admired. At the end of the match, I showed him my respect.
He told me to keep following my path and that the future belongs to our generation. Those words mean… pic.twitter.com/UhxQt4Obox
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