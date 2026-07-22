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  4. Ямаль признался, что сказал Месси в финале: «Я никогда не забуду его слова»
Чемпионат мира
22 июля 2026, 23:07 |
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Ямаль признался, что сказал Месси в финале: «Я никогда не забуду его слова»

Вингер сборной Испании рассказал о своем разговоре с легендарным аргентинмским футболистом

22 июля 2026, 23:07 |
510
0
Ямаль признался, что сказал Месси в финале: «Я никогда не забуду его слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем разговоре с аргентинцем Лионелем Месси после финала чемпионата мира, где его команда победила соперника со счетом 1:0.

«Это просто невероятно. Если бы несколько лет назад мне сказали, что в 19 лет я подниму Кубок мира после финала против Лионеля Месси, я бы подумал, что это безумие.

Все происходящее кажется нереальным. Для меня это самый лучший момент в жизни. Я всегда восхищался Месси, поэтому после финального свистка хотел выразить ему свое уважение.

Лео пожал мне руку и сказал, что я должен продолжать работать в том же духе, потому что будущее принадлежит нашему поколению. Я никогда не забуду эти слова.

По моим ощущениям, они означают для меня почти столько же, сколько золотая медаль чемпионата мира», – признался Ямаль.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Ламин Ямаль Лионель Месси
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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