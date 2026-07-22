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22 июля 2026, 04:05 |
256
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ФОТО. Аргентина вернулась домой без Месси – капитан прилетел отдельно

Тысячи болельщиков встретили вице-чемпионов мира возле аэропорта в Буэнос-Айресе

22 июля 2026, 04:05 |
256
0
ФОТО. Аргентина вернулась домой без Месси – капитан прилетел отдельно
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборная Аргентины вернулась на родину после поражения от Испании в финале чемпионата мира.

Несмотря на холод и дождь, тысячи болельщиков собрались возле тренировочного центра AFA в Эсейсе. Игроков встретили красной дорожкой и военным оркестром, после чего команда проехала к базе на открытом автобусе.

В составе делегации находились главный тренер Лионель Скалони и 16 футболистов. Среди них – Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Алексис Мак Аллистер, Лисандро Мартинес и Леандро Паредес.

Лионель Месси на встрече отсутствовал. Капитан вместе с семьей отправился отдельным частным рейсом непосредственно в родной Росарио, где проведет несколько дней отдыха. Кроме него, с основной делегацией не полетели еще девять игроков.

Аргентина уступила Испании в финале ЧМ со счетом 0:1, пропустив решающий мяч в дополнительное время.

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фото Лионель Месси сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
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