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22 июля 2026, 00:56 | Обновлено 22 июля 2026, 00:58
496
0

«Худший образ из всех». Фанат Динамо оценил Дорофееву в форме Шахтера

DOROFEEVA стала героиней эффектной коллаборации Puma и донецкого клуба

22 июля 2026, 00:56 | Обновлено 22 июля 2026, 00:58
496
0
«Худший образ из всех». Фанат Динамо оценил Дорофееву в форме Шахтера
Instagram. Надя Дорофеева
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Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию фотографий в новой форме донецкого «Шахтера».

Артистка позировала в оранжево-черной футболке с надписью DOROFEEVA и номером 747. Образ она дополнила черными кожаными шортами и высокими гетрами.

В публикации Дорофеева отметила официальные аккаунты Puma Ukraine и «Шахтера». Певица также сотрудничает с Puma, поэтому фотосессия стала своеобразной коллаборацией артистки, клуба и технического партнера «горняков».

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Официальный аккаунт «Шахтера» уже отреагировал на фотографии: «Вам очень идет!» – написала пресс-служба клуба.

Однако больше всего внимания привлек один из первых комментариев от болельщика киевского «Динамо».

«Худший образ из всех! «Динамо» значительно лучше», – написал фанат, добавив белое и синее сердца.

За первые шесть часов публикация Дорофеевой набрала более 15 тысяч лайков.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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