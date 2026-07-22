«Худший образ из всех». Фанат Динамо оценил Дорофееву в форме Шахтера
DOROFEEVA стала героиней эффектной коллаборации Puma и донецкого клуба
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию фотографий в новой форме донецкого «Шахтера».
Артистка позировала в оранжево-черной футболке с надписью DOROFEEVA и номером 747. Образ она дополнила черными кожаными шортами и высокими гетрами.
В публикации Дорофеева отметила официальные аккаунты Puma Ukraine и «Шахтера». Певица также сотрудничает с Puma, поэтому фотосессия стала своеобразной коллаборацией артистки, клуба и технического партнера «горняков».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Официальный аккаунт «Шахтера» уже отреагировал на фотографии: «Вам очень идет!» – написала пресс-служба клуба.
Однако больше всего внимания привлек один из первых комментариев от болельщика киевского «Динамо».
«Худший образ из всех! «Динамо» значительно лучше», – написал фанат, добавив белое и синее сердца.
За первые шесть часов публикация Дорофеевой набрала более 15 тысяч лайков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент ФИФА благодарен команде за турнир
Ромео и Круз посетили решающий матч турнира вместе с Ким Тернбулл и Джеки Апостел