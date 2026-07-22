«Худший образ из всех». Фанат Динамо оценил Дорофееву в форме Шахтера

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию фотографий в новой форме донецкого «Шахтера».

Артистка позировала в оранжево-черной футболке с надписью DOROFEEVA и номером 747. Образ она дополнила черными кожаными шортами и высокими гетрами.

В публикации Дорофеева отметила официальные аккаунты Puma Ukraine и «Шахтера». Певица также сотрудничает с Puma, поэтому фотосессия стала своеобразной коллаборацией артистки, клуба и технического партнера «горняков».

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Официальный аккаунт «Шахтера» уже отреагировал на фотографии: «Вам очень идет!» – написала пресс-служба клуба.

Однако больше всего внимания привлек один из первых комментариев от болельщика киевского «Динамо».

«Худший образ из всех! «Динамо» значительно лучше», – написал фанат, добавив белое и синее сердца.

За первые шесть часов публикация Дорофеевой набрала более 15 тысяч лайков.