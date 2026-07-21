В Италии признали: ради Гвардиолы придется нарушить правила

Президент итальянской федерации Джованни Малаго подтвердил, что зарплата Пепа Гвардиолы на посту тренера сборной Италии станет «исключением» из бюджета. Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его специальный советник Леонардо прилагают все усилия, чтобы убедить бывшего тренера «Манчестер Сити» занять пост главного тренера национальной сборной Италии.

«Есть определенные финансовые аспекты, которые необходимо учитывать, и сказать, что нам придется стиснуть зубы, чтобы это осуществить, – это мягко сказано», – заявил президент Федерации изданию Cronache di Spogliatoio. «Были сделаны некоторые исключения, например, исключения, касающиеся имени, которое сейчас вызывает такой ажиотаж: Пеп Гвардиола.

Мне не нужно сидеть здесь и объяснять очевидные причины, по которым он может стать исключением, но это также не гарантирует, что мы согласуем контракт».

Прошлый тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо был уволен после невыхода сборной Италии на чемпионат мира.