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Чемпионат мира
21 июля 2026, 23:47 |
505
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В Италии признали: ради Гвардиолы придется нарушить правила

Джованни Малаго подтвердил интерес к Пепу Гвардиоле

21 июля 2026, 23:47 |
505
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В Италии признали: ради Гвардиолы придется нарушить правила
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Президент итальянской федерации Джованни Малаго подтвердил, что зарплата Пепа Гвардиолы на посту тренера сборной Италии станет «исключением» из бюджета. Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его специальный советник Леонардо прилагают все усилия, чтобы убедить бывшего тренера «Манчестер Сити» занять пост главного тренера национальной сборной Италии.

«Есть определенные финансовые аспекты, которые необходимо учитывать, и сказать, что нам придется стиснуть зубы, чтобы это осуществить, – это мягко сказано», – заявил президент Федерации изданию Cronache di Spogliatoio. «Были сделаны некоторые исключения, например, исключения, касающиеся имени, которое сейчас вызывает такой ажиотаж: Пеп Гвардиола.

Мне не нужно сидеть здесь и объяснять очевидные причины, по которым он может стать исключением, но это также не гарантирует, что мы согласуем контракт».

Прошлый тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо был уволен после невыхода сборной Италии на чемпионат мира.

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Пеп Гвардиола сборная Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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Во-первых, Пеп не пойдет, его заколебал футбол как Клоппа два года назад.
Во-вторых, состав у Италии довольно средний, какие могут быть цели кроме как попасть на ЧМ, чисто ради бабок идти это история не для Гвардиолы.
В-третьих, посмотрите кто был в финале, Скалони, никогда не тренировавший клубы и Фуэнте, никогда не тренировавший клубы.
Италии надо искать что-то такое вроде Испании, тренера, который сможет выстроить систему от молодежек до взрослой сборной с сохранением преемственности. И это может занять десяток лет. 
Успешный клубный тренер не равно успех в сборной, а скорее даже никакого успеха и не будет.
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