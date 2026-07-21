Бывший арбитр ФИФА оценил уровень судейства на ЧМ-2026

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил уровень судейства на чемпионате мира по футболу 2026 года:

«В целом его можно оценить как хороший, но неоднозначный. Положительные моменты — было меньше ошибок с офсайдами благодаря усовершенствованной системе VAR и новым технологиям. ФИФА утвердительно заявила, что точность ключевых решений превысила 99%.

Многие матчи арбитры провели уверенно, особенно на поздних этапах турнира. Финал Испания — Аргентина доверили провести Славко Винчичу из Словении, и он отсудил игру на самом высоком уровне».

Ранее Мирослав Ступар высказался о финале чемпионата мира 2026 года.