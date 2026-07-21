Бывший арбитр ФИФА оценил уровень судейства на ЧМ-2026
Мирослав Ступар считает, что судьи хорошо отработали турнир
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил уровень судейства на чемпионате мира по футболу 2026 года:
«В целом его можно оценить как хороший, но неоднозначный. Положительные моменты — было меньше ошибок с офсайдами благодаря усовершенствованной системе VAR и новым технологиям. ФИФА утвердительно заявила, что точность ключевых решений превысила 99%.
Многие матчи арбитры провели уверенно, особенно на поздних этапах турнира. Финал Испания — Аргентина доверили провести Славко Винчичу из Словении, и он отсудил игру на самом высоком уровне».
Ранее Мирослав Ступар высказался о финале чемпионата мира 2026 года.
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