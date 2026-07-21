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  4. ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ
Чемпионат мира
21 июля 2026, 22:50 |
256
0

ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ

Аргентинские болельщики стали жертвами жестокого розыгрыша

21 июля 2026, 22:50 |
256
0
ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ
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На обычных рейсовых самолетах нет интернета для пассажиров, и всю информацию они получают от пилота. Во время авиарейса с аргентинцами на борту капитан судна сделал объявление о результате только что закончившегося финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина.

«Как вы знаете, только одна команда может выиграть чемпионат мира...», – начал пилот.

«Мы хотим поздравить наших аргентинских друзей…», – его следующие слова и пауза примерно в полминуты. «...С победой Испании».

Эмоции в салоне во время и после объявления можно посмотреть на видео. Национальность пилота угадать совсем просто – он испанец.

ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ

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Руслан Полищук Источник: The Sun
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