На обычных рейсовых самолетах нет интернета для пассажиров, и всю информацию они получают от пилота. Во время авиарейса с аргентинцами на борту капитан судна сделал объявление о результате только что закончившегося финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина.

«Как вы знаете, только одна команда может выиграть чемпионат мира...», – начал пилот.

«Мы хотим поздравить наших аргентинских друзей…», – его следующие слова и пауза примерно в полминуты. «...С победой Испании».

Эмоции в салоне во время и после объявления можно посмотреть на видео. Национальность пилота угадать совсем просто – он испанец.

ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ