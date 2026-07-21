ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ
Аргентинские болельщики стали жертвами жестокого розыгрыша
На обычных рейсовых самолетах нет интернета для пассажиров, и всю информацию они получают от пилота. Во время авиарейса с аргентинцами на борту капитан судна сделал объявление о результате только что закончившегося финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина.
«Как вы знаете, только одна команда может выиграть чемпионат мира...», – начал пилот.
«Мы хотим поздравить наших аргентинских друзей…», – его следующие слова и пауза примерно в полминуты. «...С победой Испании».
Эмоции в салоне во время и после объявления можно посмотреть на видео. Национальность пилота угадать совсем просто – он испанец.
ВИДЕО. Испанский пилот потроллил целый салон аргентинцев во время финала ЧМ
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