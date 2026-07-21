У Оболони – трое в лазарете и два потенциальных новичка

Киевская «Оболонь» продолжает подготовку к новому сезону. Как стало известно Sport.ua, в противостоянии с «Левым Берегом» из-за повреждений «пивоварам» не смогли помочь Игорь Мединский, Тарас Лях и Александр Жовтенко. Но клубный медперсонал делает все, чтобы они успели восстановиться до стартового матча чемпионата УПЛ с «Эпицентром», который запланирован на 2 августа.

По имеющейся информации, на просмотре в «Оболони» находятся Кирилл Прокопчук из черновицкой «Буковины» и находящийся на контракте с киевским «Динамо» Андрей Маткевич.

24 июля подопечные Александра Антоненко померяются силами в последнем контрольном поединке – с «Кудровкой».