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  4. Возинья на втором месте среди игроков ЧМ-2026 по приросту подписчиков
Чемпионат мира
21 июля 2026, 22:03 |
570
0

Возинья на втором месте среди игроков ЧМ-2026 по приросту подписчиков

Эрлинг Холанд опередил Возинью

21 июля 2026, 22:03 |
570
0
Возинья на втором месте среди игроков ЧМ-2026 по приросту подписчиков
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу. Одним из главных героев турнира стал вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, у которого во время мундиаля добавилось 29,4 новых подписчиков в сети «Инстаграм», что сделало его самым популярным голкипером в мире.

40-летний футболист все же стал вторым по приросту подписчиков. Его обогнал Эрлинг Холанд, аккаунт которого прибавил 32,1 млн пользователей.

Футболисты с максимальным приростом подписчиков во время ЧМ-2026:

Холанд +32,1 (40,6 -> 72,7)

Возинья +29,4 млн (0,03 млн -> 29,4 млн)

Беллингем +12 млн (41,3 -> 53,3)

Роналду +11,4 млн (665,6 -> 677)

Ямаль +11 млн (45,3 -> 54,3)

Неймар +7,7 млн (234,3 -> 242)

Месси +7,5 млн (506,5 -> 514)

Мора +6,6 млн (1,1 -> 7,7)

Олисе +5,7 млн (5,2 -> 10,9).

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Возинья Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Норвегии по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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