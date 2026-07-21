Возинья на втором месте среди игроков ЧМ-2026 по приросту подписчиков
Эрлинг Холанд опередил Возинью
В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу. Одним из главных героев турнира стал вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, у которого во время мундиаля добавилось 29,4 новых подписчиков в сети «Инстаграм», что сделало его самым популярным голкипером в мире.
40-летний футболист все же стал вторым по приросту подписчиков. Его обогнал Эрлинг Холанд, аккаунт которого прибавил 32,1 млн пользователей.
Футболисты с максимальным приростом подписчиков во время ЧМ-2026:
Холанд +32,1 (40,6 -> 72,7)
Возинья +29,4 млн (0,03 млн -> 29,4 млн)
Беллингем +12 млн (41,3 -> 53,3)
Роналду +11,4 млн (665,6 -> 677)
Ямаль +11 млн (45,3 -> 54,3)
Неймар +7,7 млн (234,3 -> 242)
Месси +7,5 млн (506,5 -> 514)
Мора +6,6 млн (1,1 -> 7,7)
Олисе +5,7 млн (5,2 -> 10,9).
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