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  4. Вратарь сборной Кабо-Верде дал имя новому виду моллюсков
Чемпионат мира
09 июля 2026, 22:19 |
428
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Вратарь сборной Кабо-Верде дал имя новому виду моллюсков

Имя Возиньи присвоили моллюску

09 июля 2026, 22:19 |
428
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Вратарь сборной Кабо-Верде дал имя новому виду моллюсков
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Историческое выступление Возиньи в дебютном матче Кабо-Верде на чемпионате мира против Испании уже принесло 40-летнему вратарю огромную популярность в социальных сетях.

Теперь вратарь сборной Кабо-Верде дал свое имя… новому виду моллюсков – «Aldisa vozinhai», небольшому морскому слизню размером около четырех миллиметров, который до сих пор был неизвестен науке.

Новый морской вид был обнаружен испанским исследователем Хесусом Ортеа. В научном описании, опубликованном в книге «Истории биопрепятствий», автор объясняет, что выбрал имя вратаря, потому что посчитал, что тот сыграл «важную роль» в выступлении Кабо-Верде на чемпионате мира.

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Возинья сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: CNN
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