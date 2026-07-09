Вратарь сборной Кабо-Верде дал имя новому виду моллюсков

Историческое выступление Возиньи в дебютном матче Кабо-Верде на чемпионате мира против Испании уже принесло 40-летнему вратарю огромную популярность в социальных сетях.

Теперь вратарь сборной Кабо-Верде дал свое имя… новому виду моллюсков – «Aldisa vozinhai», небольшому морскому слизню размером около четырех миллиметров, который до сих пор был неизвестен науке.

Новый морской вид был обнаружен испанским исследователем Хесусом Ортеа. В научном описании, опубликованном в книге «Истории биопрепятствий», автор объясняет, что выбрал имя вратаря, потому что посчитал, что тот сыграл «важную роль» в выступлении Кабо-Верде на чемпионате мира.