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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 13:36 | Обновлено 05 июля 2026, 13:49
2368
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Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира

Житомирский клуб отреагировал на информацию о трансферном статусе Возиньи

05 июля 2026, 13:36 | Обновлено 05 июля 2026, 13:49
2368
6 Comments
Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный инсайдер Фабрицио Романо в сети Threads напомнил аудитории, что вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья в настоящее время находится в статусе свободного агента:

«Возинья – свободный агент. Просто говорю».

На эту публикацию отреагировал официальный аккаунт житомирского «Полесья», написав: «Окей, братан».

Пока неизвестно, существует ли вероятность перехода 40-летнего футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги.

Возинья на чемпионате мира 2026 года провёл 4 матча, совершив ряд эффектных сейвов, в частности в поединках против Испании (0:0) и Аргентины (2:3). Героическое выступление голкипера на мундиале принесло ему более 20 миллионов подписчиков в Instagram.

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Возинья Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Threads
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Ви з Гуцуляком по-людськи попрощайтесь спочатку
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+2
Такие смешные эти Пописся)
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+1
Та Єрмакова же повертають з Ізраїлю - десь бачив таку інфу.
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0
Казали, на останньому матчі сезону з трибуни голосно крикнули: "Жора! Ти або грай, або гроші вертай". Бідний Бущан хвилин 5 стояв червоним
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0
Дуркують чувачкі - ви вже Бущана взяли 
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0
Сіфуентес з Епіцентру вільний агент, just saying.
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0
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