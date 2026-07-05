Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира

Известный инсайдер Фабрицио Романо в сети Threads напомнил аудитории, что вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья в настоящее время находится в статусе свободного агента:

«Возинья – свободный агент. Просто говорю».

На эту публикацию отреагировал официальный аккаунт житомирского «Полесья», написав: «Окей, братан».

Пока неизвестно, существует ли вероятность перехода 40-летнего футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги.

Возинья на чемпионате мира 2026 года провёл 4 матча, совершив ряд эффектных сейвов, в частности в поединках против Испании (0:0) и Аргентины (2:3). Героическое выступление голкипера на мундиале принесло ему более 20 миллионов подписчиков в Instagram.