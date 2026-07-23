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  4. ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Чемпионат мира
23 июля 2026, 01:32 |
304
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ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира

Расширение чемпионата мира увеличит шансы Китая попасть на турнир

23 июля 2026, 01:32 |
304
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ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Китая
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ФИФА рассматривает возможность очередного расширения чемпионата мира.

По информации Politico, руководство организации изучает вариант, при котором уже на чемпионате мира 2030 года в финальной части могут выступить 64 сборные.

Как отмечает источник, одной из главных причин такой инициативы является желание повысить шансы сборной Китая на выход в финальную стадию турнира. Это также может открыть для ФИФА еще более широкие коммерческие возможности на китайском рынке.

Последний раз Китай играл на чемпионате мира еще в 2002 году.

Напомним, что чемпионат мира 2030 года будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи турнира пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. На чемпионате мира 2026 года впервые в истории сыграли 48 сборных, а победителем стала сборная Испании.

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Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
сборная Китая по футболу ЧМ-2030 по футболу ФИФА
Дмитрий Олийченко Источник: Politico
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