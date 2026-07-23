ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Расширение чемпионата мира увеличит шансы Китая попасть на турнир
ФИФА рассматривает возможность очередного расширения чемпионата мира.
По информации Politico, руководство организации изучает вариант, при котором уже на чемпионате мира 2030 года в финальной части могут выступить 64 сборные.
Как отмечает источник, одной из главных причин такой инициативы является желание повысить шансы сборной Китая на выход в финальную стадию турнира. Это также может открыть для ФИФА еще более широкие коммерческие возможности на китайском рынке.
Последний раз Китай играл на чемпионате мира еще в 2002 году.
Напомним, что чемпионат мира 2030 года будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи турнира пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. На чемпионате мира 2026 года впервые в истории сыграли 48 сборных, а победителем стала сборная Испании.
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