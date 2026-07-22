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Спартак Трнава
22.07.2026 21:30 - : -
ЦСКА 1948 София
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Лига конференций
22 июля 2026, 13:12 |
113
0

Спартак Трнава – ЦСКА 1948 София. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 22 июля в 21:30 по Киеву

22 июля 2026, 13:12 |
113
0
Спартак Трнава – ЦСКА 1948 София. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Спартак Трнава
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В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Спартаком Трнавой» и «ЦСКА 1948 София». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Спартак Трнава

В предыдущем сезоне коллективу не удалось оборвать гегемонию «Слована» в чемпионате Словакии. За 32 игры турнира коллектив смог завоевать 56 очков, благодаря которым занял 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона составляло 12 зачетных пунктов.

В кубке страны «Спартак» тоже показал не лучшую игру, вылетев на стадии четвертьфинала после поражения против «Подбрезова» со счетом 4:1.

ЦСКА 1948 София

Для столичного коллектива прошлый сезон запомнится еще надолго. За 36 туров чемпионата Болгария «армейцы» смогли набрать 67 очков и заняли 2-е место турнирной таблицы. Коллектив даже обошел «Лудогорец», до этого становившийся чемпионом 14 раз подряд.

Хотя Кубок Болгарии коллектив покинул на стадии 1/4 финала после поражения против «ЦСКА София» со счетом 2:0.

Личные встречи

Коллективы играли между собой только раз – в товарищеском матче в январе этого года. Тогда победу со счетом 1:0 одержал «Спартак».

Интересные факты

  • Только в 1/6 предыдущих официальных матчах «ЦСКА 1948 София» было забито более 2 голов.
  • «Спартак Трнава» победил в 4/5 предыдущих домашних поединках.
  • В 5/6 последних официальных матчах «Спартака» забивала только 1 команда.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для "Спартака" и 2.87 для «ЦСКА». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Спартак Трнава
22 июля 2026 -
21:30
ЦСКА 1948 София
Тотал меньше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Спартак Трнава ЦСКА 1948 София прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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