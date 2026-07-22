В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Спартаком Трнавой» и «ЦСКА 1948 София». По киевскому времени игра начнется в 21:30.



Спартак Трнава



В предыдущем сезоне коллективу не удалось оборвать гегемонию «Слована» в чемпионате Словакии. За 32 игры турнира коллектив смог завоевать 56 очков, благодаря которым занял 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона составляло 12 зачетных пунктов.



В кубке страны «Спартак» тоже показал не лучшую игру, вылетев на стадии четвертьфинала после поражения против «Подбрезова» со счетом 4:1.



ЦСКА 1948 София



Для столичного коллектива прошлый сезон запомнится еще надолго. За 36 туров чемпионата Болгария «армейцы» смогли набрать 67 очков и заняли 2-е место турнирной таблицы. Коллектив даже обошел «Лудогорец», до этого становившийся чемпионом 14 раз подряд.



Хотя Кубок Болгарии коллектив покинул на стадии 1/4 финала после поражения против «ЦСКА София» со счетом 2:0.



Личные встречи



Коллективы играли между собой только раз – в товарищеском матче в январе этого года. Тогда победу со счетом 1:0 одержал «Спартак».



Интересные факты

Только в 1/6 предыдущих официальных матчах «ЦСКА 1948 София» было забито более 2 голов.

«Спартак Трнава» победил в 4/5 предыдущих домашних поединках.

В 5/6 последних официальных матчах «Спартака» забивала только 1 команда.



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