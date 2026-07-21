ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении тренера

Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении украинского специалиста Валентина Полтавца на должность главного тренера молодежной команды клуба U-21.

Условия сотрудничества между клубом и тренером не разглашаются.

В середине нулевых Полтавец завоевал бронзу с «Черноморцем» в высшей лиге, играл за одесситов в еврокубках.

Валентин Полтавец в качестве тренера работал с несколькими командами из Одесской области.

Ранее «Черноморец» официально подписал Дмитрия Клёца.