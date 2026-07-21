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Молодежные турниры
21 июля 2026, 23:42 |
516
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении тренера

Валентин Полтавец возглавил молодежную команду моряков

21 июля 2026, 23:42 |
516
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении тренера
ФК Черноморец. Валентин Полтавец
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Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении украинского специалиста Валентина Полтавца на должность главного тренера молодежной команды клуба U-21.

Условия сотрудничества между клубом и тренером не разглашаются.

В середине нулевых Полтавец завоевал бронзу с «Черноморцем» в высшей лиге, играл за одесситов в еврокубках.

Валентин Полтавец в качестве тренера работал с несколькими командами из Одесской области.

Ранее «Черноморец» официально подписал Дмитрия Клёца.

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Черноморец Одесса U-21 Валентин Полтавец назначение тренера чемпионат Украины по футболу U-21 Черноморец Одесса
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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