Молодежные турниры21 июля 2026, 23:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении тренера
Валентин Полтавец возглавил молодежную команду моряков
21 июля 2026, 23:42 |
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Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении украинского специалиста Валентина Полтавца на должность главного тренера молодежной команды клуба U-21.
Условия сотрудничества между клубом и тренером не разглашаются.
В середине нулевых Полтавец завоевал бронзу с «Черноморцем» в высшей лиге, играл за одесситов в еврокубках.
Валентин Полтавец в качестве тренера работал с несколькими командами из Одесской области.
Ранее «Черноморец» официально подписал Дмитрия Клёца.
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