В УПЛ рассказали о логистических проблемах при формировании календаря

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о логистических проблемах при составлении календаря:

«Если у нас есть возможность разделить два матча с точки зрения логистики и съемочных групп, мы, конечно, будем это делать, хотя в принципе в таких случаях команды играют на разных стадионах. По возможности мы будем учитывать эти моменты, однако они не являются для нас столь важными.

Мы понимаем, что у клубов есть свой цикл подготовки и график. Должны учитывать эти факторы. Такое происходило не только в Киеве, но и во Львове. Мы будем стараться минимизировать подобные моменты».