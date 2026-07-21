Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ рассказали о логистических проблемах при формировании календаря
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 23:27 |
124
0

В УПЛ рассказали о логистических проблемах при формировании календаря

Евгений Дикий уверяет, что лига делает все, что может

21 июля 2026, 23:27 |
124
0
В УПЛ рассказали о логистических проблемах при формировании календаря
Евгений Дикий
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о логистических проблемах при составлении календаря:

«Если у нас есть возможность разделить два матча с точки зрения логистики и съемочных групп, мы, конечно, будем это делать, хотя в принципе в таких случаях команды играют на разных стадионах. По возможности мы будем учитывать эти моменты, однако они не являются для нас столь важными.

Мы понимаем, что у клубов есть свой цикл подготовки и график. Должны учитывать эти факторы. Такое происходило не только в Киеве, но и во Львове. Мы будем стараться минимизировать подобные моменты».

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Получилась действительно боевая игра»
Артем ЛЕГОСТАЕВ: «Понравилось видение футбола у главного тренера»
Президент клуба УПЛ: «Почему к нашим детям относятся как к гастарбайтерам?»
Евгений Дикий переезд (перелет) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 23:59 0
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026

Президент ФИФА благодарен команде за турнир

Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Футбол | 21 июля 2026, 07:32 8
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета

В Турции отправляют футболиста в «Галатасарай»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат
Футбол | 21.07.2026, 19:03
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 10:51
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Футбол | 21.07.2026, 14:56
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 164
Футбол
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
21.07.2026, 07:57 24
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем