Новинка от УАФ. Клубы УПЛ обязаны быстро назначать нового тренера

УАФ внесла изменения в регламент в вопросе назначения нового тренера клубом УПЛ.

Если команда осталась без тренера в течение сезона, то нового наставника клуб обязан назначить в течение 30 дней. Пока идет поиск тренера, с командой временно может работать только специалист с лицензией не ниже категории A.

Заявление УАФ

Внесены изменения в требования главного тренера команды. В частности, определено, что если должность главного тренера команды становится вакантной в течение спортивного сезона, клубу предоставляется 30 дней на поиск специалиста соответствующей квалификации с надлежащей лицензией, в течение которых временно выполнять обязанности может тренер, владеющий действующей лицензией УЕФА не ниже категории «А».