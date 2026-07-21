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  4. Новинка от УАФ. Клубы УПЛ обязаны быстро назначать нового тренера
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 16:10 | Обновлено 21 июля 2026, 16:32
1209
0

Новинка от УАФ. Клубы УПЛ обязаны быстро назначать нового тренера

У клубов есть 30 дней на поиск нового наставника

21 июля 2026, 16:10 | Обновлено 21 июля 2026, 16:32
1209
0
Новинка от УАФ. Клубы УПЛ обязаны быстро назначать нового тренера
ФК Шахтер
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УАФ внесла изменения в регламент в вопросе назначения нового тренера клубом УПЛ.

Если команда осталась без тренера в течение сезона, то нового наставника клуб обязан назначить в течение 30 дней. Пока идет поиск тренера, с командой временно может работать только специалист с лицензией не ниже категории A.

Заявление УАФ

Внесены изменения в требования главного тренера команды. В частности, определено, что если должность главного тренера команды становится вакантной в течение спортивного сезона, клубу предоставляется 30 дней на поиск специалиста соответствующей квалификации с надлежащей лицензией, в течение которых временно выполнять обязанности может тренер, владеющий действующей лицензией УЕФА не ниже категории «А».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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