Новинка от УАФ. Клубы УПЛ обязаны быстро назначать нового тренера
У клубов есть 30 дней на поиск нового наставника
УАФ внесла изменения в регламент в вопросе назначения нового тренера клубом УПЛ.
Если команда осталась без тренера в течение сезона, то нового наставника клуб обязан назначить в течение 30 дней. Пока идет поиск тренера, с командой временно может работать только специалист с лицензией не ниже категории A.
Заявление УАФ
Внесены изменения в требования главного тренера команды. В частности, определено, что если должность главного тренера команды становится вакантной в течение спортивного сезона, клубу предоставляется 30 дней на поиск специалиста соответствующей квалификации с надлежащей лицензией, в течение которых временно выполнять обязанности может тренер, владеющий действующей лицензией УЕФА не ниже категории «А».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» потеряли одну позицию
Игрок из ЕС – больше не легионер